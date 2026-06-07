Наведение порядка в лесу остается одной из важных задач для работников Буда-Кошелевского опытного лесхоза. Особенно остро этот вопрос встал после июльской стихии 2024 года, когда ураганный ветер причинил огромный ущерб лесным массивам района.



По результатам обследования специалистами было выявлено 1483 га погибших лесных насаждений и поврежденных лесов на общей площади 6046 га. Цифра внушительная, и за ней – немалый объем работы, который лесничества района выполняют ежедневно.

Сразу после бурелома к расчистке приступили все структурные подразделения лесхоза. На сегодняшний день погибшие деревья разработаны, а пострадавшие участки обследованы и поставлены на учет. Главное – не только убрать поврежденную древесину, но и восстановить лесной фонд.

На буреломных участках особенно важна четкая организация. Древесина, которую сейчас выбирают, – это в основном ветровал и бурелом. Лесоводы убирают то, что уже не годится для дальнейшего роста, освобождая место здоровому лесу. Обычно на разработке функционируют несколько звеньев: одни валят деревья, другие вывозят готовую древесину. Заготовка идет строго по лесорубочным билетам и технологическим картам, а движение каждого бревна отслеживается в электронной системе учета (ЕГАИС).

Как работают лесоводы района, можно увидеть на примере Чеботовичского лесничества. Руководит процессом лесничий Сергей Артемьев. Он держит на контроле каждый участок, лично выезжает на места, проверяет, как идут работы, и следит за соблюдением техники безопасности. Сергей Пантелеевич в лесхозе работает давно, хорошо знает все проблемные участки и понимает, где нужно ускориться, а где – усилить контроль. При нем лесничество не раз было отмечено за отличные показатели, и переходящий кубок лучшего лесничества района находится сейчас именно в Чеботовичском.

Такая слаженная работа лесхоза была бы невозможна без трудолюбивых и ответственных специалистов. Так, на харвестере трудится Денис Суворов. В лесхоз он попал не случайно: отец позвал на вывозку древесины. Было непросто, признается, но работа понравилась. И Денис остался. Работает здесь уже десятый год, а за управление харвестером взялся два года назад. До этого при ликвидации последствий бурелома занимался отвозкой древесины, но со временем решил постичь другую сторону дела и освоил более сложную технику. Доверить дорогостоящую машину могли только опытному специалисту, и Денис отлично справляется с возложенной на него ответственностью. Харвестер валит деревья, очищает их от сучьев и сразу распиливает на сортименты нужной длины. Это, конечно, ускоряет работу и снижает нагрузку на людей, но тут важно и мастерство оператора: от того, насколько точно он управляет машиной, зависит сохранность окружающих деревьев и качество заготовленной древесины.

Однако харвестером все не ограничивается. На участках, где деревья лежат хаотично или растут на крутых склонах, техника не всегда может пройти. Поэтому большая нагрузка по-прежнему ложится на ручную валку. И здесь незаменимы вальщики с бензопилами.

В одном из звеньев, которое мы застали на разработке, трудятся Владимир Глушаков, Александр Лучков и Владимир Карловский. Все трое – вальщики леса, люди опытные. Кстати, Александр Лучков и Владимир Карловский пришли в лесхоз вместе около двадцати лет назад, с тех пор так и работают бок о бок. А Владимир Глушаков – тоже не новичок, свое дело знает.

На первый взгляд может показаться, что валка леса – дело нехитрое: подошел, спилил, отошел. Но на деле профессия вальщика требует гораздо большего. Да, без физической силы и выносливости здесь не обойтись: бензопила весит 6,5 кг, и работать ею приходится часами. Плюс еще нужно знать физику и геометрию, чтобы рассчитать, куда упадет дерево, как поведут себя соседние стволы, куда отскочит сук. Кроме того, важны коммуникабельность и умение работать в команде – залог в том числе безопасности. И этому можно поучиться в бригаде Александра Лучкова, Владимира Глушакова и Владимира Карловского. За годы совместной работы они научились понимать друг друга без лишних слов.

В обычных условиях звено заготавливает до 60 кубов древесины в день, но на сложных участках объемы могут быть и меньше, поскольку спешка здесь ни к чему. Тем не менее бригада все равно старается не отставать от графика: чем быстрее бурелом будет расчищен, тем раньше на его месте начнет расти молодой здоровый лес.

Примечательно, что те, кто работает на технике, и те, кто занимается ручной валкой, проходят специальное обучение и ежегодно сдают экзамены – это обязательное условие для допуска к работе.

Помимо рубки поврежденных деревьев, идет и лесовосстановление. На расчищенных участках высаживают деревья. Уже сейчас закладываются новые лесные культуры, проведена посадка сосны, березы, дуба. Лесоводы понимают: лес, который они спасают сегодня, через годы снова станет зеленым и здоровым. Полностью восстановить лесной фонд – дело не одного года, но работники опытного лесхоза настроены решительно.

Лиза АЛЕКСАНДРОВА

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