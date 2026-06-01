Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй высоко оценил вклад Президента Беларуси Александра Лукашенко в успешное развитие Беларуси. Об этом он заявил на встрече с белорусским лидером в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

«Вы известны не только в России, Китае. Вы известный политик во всем мире, — сказал Цюй Дунъюй, обращаясь к главе белорусского государства. — Я хотел бы выразить свою признательность и высочайшую оценку тому вкладу, который вы вносите в развитие Беларуси. Особенно ценно то, что вы сделали с момента обретения страной независимости в 1990-х до момента ее расцвета — теперь Беларусь является страной со средним уровнем дохода. И этот процесс осуществлялся в очень тяжелых условиях. То есть был проделан огромный труд».