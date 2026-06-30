В ЦРДК прошел районный женский форум «Мир в руках женщины», посвященный Дню Независимости Республики Беларусь и Году белорусской женщины. Мероприятие собрало представительниц разных профессий, возрастов и судеб.

В фойе развернулись интерактивные выставки общественных объединений и организаций района, работали фотозоны, где каждая желающая могла сделать памятные снимки.

С приветственным словом к присутствующим обратилась заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова:

– Сегодня мы с особой остротой осознаем, насколько хрупок мир и как важно его беречь. Именно на вашем стремлении к созиданию, любви и гармонии держится благополучие нашей нации. Семейные, культурные и духовные традиции мы впитываем с молоком матери и остаемся верны им на протяжении всей жизни.

Роль женщины в современном мире невозможно переоценить. Наравне с мужчинами вы занимаете ответственные посты, трудитесь на благо родного края и активно занимаетесь общественной деятельностью. Но при этом никто не отменяет ваше главное предназначение – быть матерью, хранительницей домашнего очага, выполнять важнейшую миссию по воспитанию подрастающего поколения.

Наш район по праву гордится своими женщинами. Среди вас – педагоги, врачи, работники сельского хозяйства, промышленности и культуры, представительницы органов власти. Ваш ежедневный труд, ваша мудрость и неравнодушие создают ту атмосферу добра и стабильности, в которой мы живем.

Спасибо вам за то, что вносите свой вклад в развитие и процветание нашего района. Мы должны и дальше консолидировать усилия, чтобы защитить нашу страну и наши семьи в условиях современных вызовов. Я верю, что наша совместная работа, ваша мудрость и созидательная сила и дальше будут служить укреплению мира, взаимопонимания и согласия на нашей земле.

В рамках форума выступили шесть спикеров – каждая со своей историей, опытом и взглядом на жизнь. Они говорили о сохранении исторической памяти, о роли женщины в бизнесе и управлении, о семье, о творчестве и о том, как сочетать активную общественную позицию с заботой о близких.

Память, которую нельзя забыть

В Бушевской школе есть место, которое бережно хранит память о прошлом. Это десятки фотографий, за каждой из которых стоит чья-то жизнь, судьба и подвиг. Создательница «Стены Памяти» – воспитатель группы продленного дня Наталья Болдуева.

Все началось в 1995 году. Тогда, в школьной архивной комнате, Наталья Ивановна случайно наткнулась на старую коробку, внутри которой было много неподписанных фотографий. Как оказалось, материал собрали, но восстановить имена каждого работникам школы не удалось. Так Наталья Болдуева начала свою многолетнюю работу, по крупицам, шаг за шагом, возвращая из небытия тех, кто заслуживает быть узнанным.

Постепенно к ней стали обращаться местные жители: кто-то узнавал среди фотографий своих родственников, кто-то приносил новые снимки, кто-то – делился воспоминаниями. Так, из разрозненных записей начала складываться история целых поколений.

Открытие «Стены Памяти» состоялось в мае 2024 года. Сегодня на ней – не только ветераны Великой Отечественной войны, но и воины-интернационалисты, и учителя, работавшие в Бушевской школе в разные годы. Каждый, кто заходит в школу, может увидеть своих родных, узнать о судьбах земляков, прикоснуться к живой истории.

– Если вклад этого человека огромен, пусть о нем знает каждый, кто живет на нашей буда-кошелевской земле, – говорит Наталья Ивановна.

Не бойтесь делать мир лучше

Заведующая сектором культуры райисполкома, председатель РО ОО «Белорусский союз женщин» Анна Матузко начала свое выступление с фактов, которые говорят сами за себя. Женщины составляют 50,5% от всех занятых в экономике Беларуси. Почти 40% руководителей в сфере предпринимательства – тоже женщины. А в сфере культуры их еще больше – 70%. Именно женщины определяют культурное лицо страны, формируют литературное наследие, составляют основу режиссерско-постановочных групп фестивалей и конкурсов.

Белорусские женщины также активно участвуют в общественно-политической жизни, занимают руководящие посты, ведут бизнес. Государственная семейная политика опирается на классическую модель семьи, где мать – духовный центр, а отец – опора дома. И женские общественные объединения выступают гарантом сохранения этих ценностей.

– Каждая из нас может делать этот мир добрее и теплее. Иногда достаточно просто улыбнуться, уступить место, подсказать, помочь советом. Именно из таких маленьких, на первый взгляд, поступков и складывается та самая женская солидарность, которая делает нас сильнее и сплоченнее. Не бойтесь быть чуткими друг к другу. Не бойтесь проявлять внимание и заботу. В этом – наша настоящая сила, – подытожила Анна Владимировна.

Всего достигла там, где родилась

Людмилу Кабаеву знают далеко за пределами Уваровичей. Уроженка городского поселка, она уже два десятилетия руководит заслуженным коллективом Республики Беларусь, образцовым ансамблем танца «Мілавіца». В ее судьбе удивительным образом соединились любовь к малой родине, преданность профессии и способность видеть возможности там, где другие их не замечают.

После окончания Гомельского колледжа искусств и педагогического университета в Минске Людмиле Александровне предлагали остаться в столице, но она выбрала другое – вернулась на малу родину.

В начале своего пути Людмила Кабаева столкнулась с неожиданной проблемой: дети стеснялись народных танцев, считая их немодными. Чтобы изменить это, она вместе с воспитанниками отправилась в экспедиции по деревням района. Записывала старинные мелодии, собирала движения, восстанавливала костюмы. Одна из местных жительниц даже передала им семейную реликвию – передник с уникальной вышивкой, узор с которого теперь украшает сценические костюмы «Мілавіцы». Так через живое общение, поиск и восстановление традиций у детей сформировалось настоящее уважение к своей культуре.

Коллектив регулярно выступает на областных, республиканских и международных площадках, является лауреатом специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. А Уваровичский центр детского творчества, где работает Людмила Кабаева, в 2024 году признали лучшим сельским учреждением дополнительного образования в Беларуси.

В этом году Людмила Александровна стала победителем областного этапа конкурса «Педагог дополнительного образования» и теперь будет представлять Гомельщину на республиканском уровне. Однако главная награда для нее – это горящие глаза учеников, которые с гордостью танцуют так, как танцевали их бабушки и прабабушки.

Верить в себя и никогда не сдаваться

Антикризисный управляющий СП «АМИПАК»-ОАО Валентина Жукова – человек, который в сложный для предприятия момент взял на себя ответственность и вывел его из экономической несостоятельности. Она знала предприятие изнутри, проработав здесь 25 лет, пройдя путь от бухгалтера до заместителя директора по экономике. Для Валентины Ивановны это было не просто место работы – часть жизни, за которую она была готова бороться.

И ей это удалось. Сегодня СП «АМИПАК»-ОАО – динамично развивающееся производство, которое наращивает объемы, расширяет рынки сбыта, увеличивает экспорт. На предприятии трудятся более 330 человек, из которых 35% – женщины, причем занимают в том числе руководящие должности. Главный экономист, главный бухгалтер, главный технолог – все они представительницы прекрасного пола.

Личная история Валентины Ивановны тоже вдохновляет. Она не боится пробовать новое. В свободное время проводит с семьей, приобщает домашних к культурному времяпрепровождению, много путешествует, любит хорошие книги и фильмы.

Валентина Жукова уверена, что главное – верить в себя и никогда не сдаваться, тогда и дело уже решено наполовину.

Семья – главное дело жизни

Ольга Шуляк – многодетная мать, для которой воспитание детей стало главным делом жизни. Вместе с мужем Анатолием они растят четверых. Для нее быть многодетной матерью – не просто статус, а призвание, ежедневный труд, который наполняет жизнь особым смыслом.

– Дети – это величайший дар, и наша задача – сохранить этот дар, воспитать их достойными людьми. Они словно зеркала, отражают наши поступки, ценности и жизненные принципы. Каждое наше слово, каждая реакция становится кирпичиком в фундаменте детской личности, – акцентировала Ольга Владимировна.

Семья Шуляк не раз получала благодарности. Заместитель председателя облисполкома Дмитрий Алейников вручил им благодарственное письмо за популяризацию традиционных ценностей и сохранение культурной идентичности в воспитании подрастающего поколения. Также семья достойно представляла Буда-Кошелевский район на отборочном туре республиканского конкурса «Семья года» в Лельчицах.

– Не бойтесь подарить этому миру еще одну жизнь. Материнство – это не только бессонные ночи и бытовые заботы. Это источник бесконечной любви и силы, о которой вы даже не подозреваете. Каждый ребенок – это целая вселенная, а большая семья – целый мир, полный взаимопонимания, поддержки и тепла. Создавайте большие семьи, наполняйте свои дома детским смехом и любовью, – подытожила Ольга Владимировна.

Связующее звено между поколениями

Член Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь, Молодежного совета при районном Совете депутатов Ольга Заливанская приехала в Буда-Кошелевский район из Брестской области, но именно здесь нашла свое призвание и реализовалась как жена, мама, специалист и общественный деятель.

Ольга Вячеславовна представляет район в областном и республиканском молодежном движении и убеждена, что молодые женщины Беларуси – активная, целеустремленная и неравнодушная сила.

– Мы не пытаемся перечеркнуть прошлое ради будущего, – обращает она внимание. – Напротив, мы берем самое лучшее, мудрое и проверенное временем у старшего поколения и добавляем к этому энергию нашей молодости.

Она призвала молодых женщин не бояться проявлять инициативу, участвовать в общественной жизни, предлагать свои идеи, создавать проекты. А старшее поколение попросила делиться опытом и мудростью, поддерживать и направлять молодежь. Когда мудрость и опыт встречаются с молодостью и горящими глазами, для нас не существует невыполнимых задач, подчеркнула Ольга Заливанская.

Шесть историй, прозвучавших со сцены, – лишь малая часть того, чем живут женщины Будакошелевщины. Каждая из них по-своему делает мир вокруг лучше: сохраняет память, воспитывает детей, руководит предприятиями, развивает культуру, вдохновляет своим примером.

Елизавета Малая

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