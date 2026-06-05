В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко открылась выставка достижений Ксении Козловой.

Наша землячка – лауреат международных, республиканских, областных и районных конкурсов, обладатель свидетельства специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, финалист национального отбора XXII Международного детского музыкального конкурса «Витебск» 2024 в рамках Славянского базара.

Экспозиция рассказывает о многогранном пути 14-летней талантливой девушки, которая в своем юном возрасте уже является лауреатом более 100 международных, республиканских, областных и районных конкурсов. Выставка демонстрирует не только коллекцию наград, но и творческий путь Ксении: от первых шагов в хореографии и вокале в Буда-Кошелевской детской школе искусств до сольных выступлений и побед на сцене.

Особое место в экспозиции занимают ее новые достижения в жанре художественного слова и увлеченность изобразительным искусством. За яркими победами Ксении стоит огромная работа, поддержка родителей Вероники и Сергея Козловых, наставников Инны Орловой и Татьяны Тишковой, а также руководства и педагогов Уваровичского центра детского творчества. Ксения с легкостью завоевывает внимание и покоряет сердца зрителей, жюри своим особенным и неповторимым тембром голоса и сценическим мастерством.

Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Ксения это доказала: ее голос завоевывает сцену, а рисунки – это тихая поэзия, которая живет в ее сердце.

Реализация проекта «Женщины Будакошелевщины», посвященная Году белорусской женщины, продолжается. Выставка будет работать до 4 июля.

Р.S.

Родители Ксении Козловой выразили слова искренней благодарности организаторам мероприятия и всем, кто пришел на выставку.

Ирина СНЕЖНАЯ, фото автора