Кандидатов на должности в различных отраслях согласовал председатель облисполкома Иван Крупко.
Георгий Шатырин согласован на должность директора Житковичского лесхоза.
На должность директора Комаринского лесхоза согласован Даниил Симоненко.
Роман Козел будет директором Брагинского ПМС.
Исполнительным директором КСУП «Красная Армия» Рогачевского района станет Юрий Герасименко.
Петр Носиков согласован на должность директора филиала «Советская Белоруссия» ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов».
Начальником Калинковичской районной ветеринарной станции будет Сергей Евтодьев.
На должность директора Гомельского областного центра олимпийского резерва по прикладным видам спорта согласован Виталий Кожедуб.