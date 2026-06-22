С таким вопрос корреспондент «Авангарда» обратилась к будакошелевцам и вот что узнала из первых уст.

Наталья ОМЕЛЬЧЕНКО, жительница райцентра:

– Я считаю, что «Дудутки» – это один из самых интересных и атмосферных музейных комплексов в нашей стране. Он находится всего в 40 километрах от Минска. Рекомендую его посетить как гостям нашей страны, так и белорусам. Во время экскурсии покажут, как из обычного куска металла рождается подкова, предложат поучаствовать в выпечке ароматного каравая и увлекательном мастер-классе по плетению из соломы. Здесь смело можно провести целый день – занятий хватит на всех, и скучать точно не придется.

Александра ЩУКИНА, горожанка:

– Беларусь – очень красивая страна, в которой множество мест, где можно по-настоящему насладиться природой и прикоснуться к истории. Я бы посоветовала побывать на мемориальном комплексе «Хатынь». Это национальный символ скорби и памяти о трагических событиях Великой Отечественной, который никого не оставит равнодушным. Обязательно стоит увидеть и Брестскую крепость – место, пропитанное героизмом и историей. Если хочется отдохнуть на природе у водоема, то в Витебской области находятся знаменитые Браславские озера.

Ирина МАСЛЮК, жительница г. Буда-Кошелево:

– Советую посетить Могилевский зоосад в Буйничах – это любимое место нашей семьи. Здесь в просторных вольерах содержатся разные виды животных. Незабываемые впечатления оставит катание на прогулочном поезде «Сафари по железной дороге». Рядом находятся мемориальный комплекс «Буйничское поле» и этнографическая деревня «Город мастеров», где можно увидеть работу ремесленников и приобрести сувениры.

Инна КОСТЯНКО, фото автора