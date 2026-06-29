Команда «Фактор.BY» проводит живые прослушивания исполнителей для участия в новом сезоне масштабных музыкальных телепроектов – «Фактор.BY» и «Фактор.BY 60+».

Телешоу продолжает доказывать, что исполнить мечту и подняться на большую сцену есть возможность у каждого и в любом возрасте. Нужно только подготовить несколько музыкальных композиций и прийти на живые прослушивания.

Марафоны прослушивания вокалистов старше 16 лет для участия в новом сезоне проектов «Фактор.BY» и «Фактор.BY 60+» уже прошли в Бресте, Пинске и Барановичах. Жюри уже приметили очень ярких и талантливых артистов.

Финалисты первого сезона «Фактор.BY» Никита Белько и Настя Кравченко в этот раз выступают вы почетной роли жюри.

«Сейчас активно проводим предкастинги «Фактор.BY», и я вижу, как много талантливых ребят присылают крутые онлайн-заявки. Но я хочу обратиться к каждому артисту: почему так важно прийти на очный кастинг?, — подсказывает несравненная Настя Кравченко, — да, в интернете можно выложить идеальное видео. Но сцена и живое общение — это совсем другая энергия. Когда вы приходите на очный кастинг, мы видим не только ваш голос, но и вашу харизму, умение держать зал, вашу энергетику и то, как вы справляетесь с волнением здесь и сейчас. Это уникальный шанс поймать тот самый контакт с жюри, который невозможно передать через экран смартфона. Это прямой путь показать, что вы готовы к большой сцене, показать себя настоящими, искренними и живыми. Не упускайте эту возможность. Приходите, покажите себя, и, возможно, именно ваше выступление станет тем самым открытием сезона, о котором заговорит вся страна».



Поддерживает певицу и харизматичный блондин Никита Белько: «Очные кастинги это классный вариант посмотреть на участников вживую, потому что для нас очень важно видеть живую эмоцию и эмоциональную реакцию участников на те или иные вопросы. Поэтому если вы хотите увеличить шансы на то, что вас заметят — приходите к нам обязательно. Я как участник в прошлом, а ныне жюри данных предкастингов желаю участникам больше раскрепощённости, больше веры в себя. Главное, на что я обращаю внимание — глаза артиста, его энергетика и, конечно, тембр».

Претендентам предстоит спеть перед жюри без фонограммы и коротко рассказать о себе. Тому, кто владеет игрой на каком-либо музыкальном инструменте, не лишним будет принести его с собой – жюри может предложить дополнить выступление музыкальным сопровождением.

Для участия в очном отборе при себе нужно иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Даты и время живых прослушиваний:

30 июня и 1 июля – г. Гомель, ул. Коммунаров, 6;

Время: с 12.00 до 18.00.

5 и 6 июля – г. Могилев, ул. Дзержинского, 19;

Время: с 12.00 до 18.00.

7 июля – г. Бобруйск, ул. Дзержинского, 68Б;

Время: с 12.00 до 18.00.

9 по 13 июля – г. Минск, пр-т Победителей, 49.

Время: с 10.00 до 18.00.

Кастинг проходит в порядке живой очереди.

Для тех, кто не может присутствовать на живых прослушиваниях, предусмотрена возможность подать онлайн-заявку. Для этого на официальном сайте Белтелерадиокомпании news.by в специальном разделе нужно заполнить анкету, прикрепить к ней несколько фото (портретное и в полный рост) и видеозапись акапельного исполнения одной композиции.

Актуальную информацию о проведении живых прослушиваний можно найти на сайте Белтелерадиокомпании, а также в Telegram-канале NEWS.BY и на официальных страницах «Фактор. BY» в социальных сетях.