В Беларуси сегодня более четырех миллионов женщин старше восемнадцати лет. Их средний возраст – 43 года. И почти 85% женщин трудоспособного возраста работают. И это, между прочим, один из лучших показателей в Европе. А среди занятых в экономике более 40% имеют высшее образование. При этом каждая третья женщина в нашей стране – предприниматель, а в сферах образования и здравоохранения их и вовсе 84%. Белорусские женщины успешны, образованны, активны. И находят время на все – и на работу, и на семью, и на творчество.

Именно такие представительницы прекрасного пола собрались в Пенчинской школе. Проект «Белорусская женщина: код ее успеха», инициированный районным Советом депутатов и Молодежным советом при райсовете, продолжает свое путешествие по Будакошелевщине.

Справедливость, доброта и умение слышать

Наталья Немцева неразрывно связана с Пенчинской школой. Пришла она сюда молодой учительницей, пройдя путь от педагога до замдиректора, а сегодня возглавляет Глазовскую среднюю школу.

Родилась Наталья Анатольевна в Хойникском районе. Будакошелевщина стала для нее вторым домом. Свою педагогическую деятельность Наталья Немцева начинала именно в Пенчинской школе, где и проработала 26 лет.

На вопрос, какие качества делают женщину успешным руководителем, Наталья Анатольевна ответила просто: «Справедливость, доброта, умение слышать». Однако, по ее словам, даже эти качества останутся лишь словами, если нет взаимопонимания с коллективом. А оно достигается не должностью, а поступками. Она всегда стремилась быть частью команды: участвовала в спортивных соревнованиях, возглавляла профсоюз, придумывала и проводила благотворительные акции, не пропускала ни одного праздника. И став директором, осталась такой же активной и неравнодушной.

Наталья Анатольевна с гордостью говорит о своем сыне: он пошел по ее стопам, сегодня преподает историю в Уваровичской школе. Для нее это особая радость – видеть, как семейная традиция продолжается. Признается, что одно из любимых занятий ее супруга – слушать, как мама и сын обсуждают педагогику, делятся мыслями о преподавании, о детях, об уроках.

Порядок и в цифрах, и в жизни

Главный бухгалтер ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Майя Дроздова признается: точные науки, математика, геометрия были ее любимыми предметами в школе. И это предопределило ее путь.

Родилась Майя Петровна в простой семье. Отец – участник войны, прошел ее до конца, но рассказывать о тех годах не любил – слишком тяжелые воспоминания. Мама участвовала в освоении целины. Образования родители не получили – два-три класса, такое было время. Но дочь пошла дальше: окончила школу с отличием, поступила в сельскохозяйственный техникум, а затем – в сельскохозяйственную академию. Училась с большим интересом, была старостой.

Вернувшись после учебы на родную Пенчинскую землю, создала семью, родила троих сыновей. Сегодня все они выросли, получили образование, устроились в жизни. У Майи Дроздовой уже пятеро внуков. И она уверена, что это не предел.

Качества главного бухгалтера она определяет четко: честность, справедливость, точность. Майя Петровна человек со стержнем. Всегда знает цену слову и делу. Наверное, поэтому ее уважают и коллеги, и близкие. А еще она умеет мечтать. В детстве мечтала, чтобы ее уважали. В юности – чтобы стать настоящим профессионалом. И ее мечты сбылись. Дома ее ждут, на работе ценят, дети и внуки здоровые и счастливые. В ней есть место и строгости, и доброте, и точности, и теплу. И, наверное, в этом и есть ее «код успеха»: уметь совмещать то, что порой кажется несовместимым.

Учить детей и помогать людям

Татьяна Романенко, еще будучи совсем молодой, приехала в Пенчин по воле судьбы и осталась навсегда. Говорит, что эта земля стала для нее родной, а люди – самыми близкими.

В 1988 году Татьяна Михайловна переступила порог местной школы и с тех пор не представляет себя без нее. Учитель белорусского языка и литературы, она не просто давала детям знания, а вкладывала в них душу, учила чуткости и человечности. За годы работы она провела во взрослую жизнь не одно поколение учеников, и для каждого старалась быть не просто учителем, а наставником. «Все, что мы закладываем в детей, потом к нам обязательно вернется», – убеждена она.

С 2010 года Татьяна Романенко является депутатом Гусевицкого сельского Совета депутатов. Для нее это возможность быть ближе к людям, решать их проблемы, слышать их мнения. И на встречах с избирателями она такая же, как в школе: внимательная, неравнодушная, готовая помочь словом и делом.

Татьяна Михайловна признается, что классный руководитель – это не только ответственность за каждого ребенка, но и возможность воспитать достойного гражданина нашей страны. Доброта, честность и уважение к старшим, уверена она, – это те качества, которые остаются с детьми на всю жизнь. И сама она старается быть примером для своих учеников.

На вопрос, что бы она посоветовала себе в 15-16 лет ответила с улыбкой: «Чтобы меньше переживала и быстрее принимала решение. Слушать свое сердце тоже важно».

От медицинского халата до учительской указки

Пелагея Ткачова – человек, чье творчество стало неотъемлемой частью ее жизни, а профессия учителя – настоящим призванием. Мама хотела для дочери надежной профессии, и Пелагея Григорьевна послушалась – окончила медицинское училище. Но душа просила другого. Вспоминает, что еще в детстве, играя с подружками, всегда выбирала роль воспитательницы или учительницы. Девчонки мечтали кто о чем: кто-то хотел управлять самолетом, кто быть геологом, врачом. А она – только учителем. И эта детская мечта оказалась сильнее.

Пелагея Григорьевна поступила заочно в педагогический институт, отучилась и пришла в Пенчинскую школу. Вела русский и белорусский языки, медподготовку, 24 года проработала завучем. Главным в своей работе считала создание такой атмосферы, чтобы люди шли на работу с радостью, а в коллективе царили доброжелательность и взаимовыручка.

Несмотря на то, что Пелагея Ткачова уже ушла на заслуженный отдых, школу не забывает, а школа не забывает ее: поздравляют с праздниками, приглашают на встречи выпускников, звонят просто так, чтобы сказать спасибо.

Однако есть у Пелагеи Григорьевны еще одно увлечение – она пишет стихи. Один из них, «А кто сказал…», было написано специально к этой встрече и тронуло каждого, кто его услышал. Пелагея Ткачова считает, что главный смысл жизни в том, чтобы создать семью, найти себя в любимом деле и дать дорогим людям всё, что можешь.

Людмила Журавлева тепло поблагодарила участниц за искренность, отзывчивость и душевную щедрость и вручила каждой из них дипломы и подарки.

Эстафета проекта «Белорусская женщина: код ее успеха» продолжается: переходящий кубок передан председателю Губичского сельисполкома Евгению Некрашевичу.

Спонсорами мероприятия выступили Гусевицкий сельский Совет депутатов, ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», РОО «Патриоты Беларуси» и РК ОО «БРСМ».

Елизавета Малая

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