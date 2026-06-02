Очередное собрание граждан прошло в Морозовичском сельисполкоме.

В мероприятии принял участие заместитель председателя райисполкома Артем Гришай. Одной из тем диалога стали итоги социально-экономического развития региона. Артем Сергеевич напомнил, что 2025-2029 годы Указом Президента объявлены пятилеткой качества, а значит, все отрасли экономики района должны работать на результат, который напрямую влияет на качество жизни людей. Так, по итогам первого квартала 2026 года среднемесячная зарплата по району превысила 2170 руб., объем промышленного производства составил порядка 140 млн. руб., экспорт – более 50 млн. руб. В прошлом году в экономику района привлечено около 170 млн. руб. инвестиций, а за первый квартал этого года – более 30 миллионов.

В ходе общения жители подняли ряд волнующих их вопросов. В их числе – состояние шахтных колодцев, содержание гражданских кладбищ и необходимость наведения порядка на улицах. Заместитель председателя подчеркнул, что вопросы благоустройства населенных пунктов должны решаться сообща и порекомендовал жителям сельсовета активнее включаться в благоустройство, ответственно подходить к наведению порядка на придомовых территориях, участвовать в субботниках и санитарных днях. Ведь только совместными усилиями каждый населенный пункт можно сделать комфортным для проживания.

Прозвучали также предложения о включении в коллективные договора предприятий пунктов о поддержке бывших работников сельского хозяйства. Интересовались сельчане организацией культурного досуга в Морозовичах и порядком регистрации домашних животных.

Отдельные вопросы были разъяснены в ходе собрания, требующие дополнительного изучения – будут направлены заинтересованным службам для исполнения и останутся на контроле у заместителя председателя райисполкома.

Говоря о конструктивном взаимодействии власти и населения, Артем Сергеевич акцентировал, что с любыми проблемами жители могут обращаться в чат-бот райисполкома, на прямые телефонные линии, приемы граждан, в том числе и выездные.

Елизавета Малая

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