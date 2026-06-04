5 июня в народном календаре отмечается Левон Огуречник – день, когда завершались посевные работы, особенно посадка огурцов. Считалось, что посевы, произведенные до этого дня, обеспечат богатый урожай. 

Народные приметы:

  • много оводов – к хорошему урожаю огурцов;
  • обильное цветение рябины – к удачному сбору ягод;
  • сильный аромат травы утром – к солнечному дню;
  • духота при восходе солнца – к дождю;
  • муравьи активно бегают возле муравейника – к ясной погоде;
  • тусклые звезды ночью – к приближающемуся ливню.

 Что нельзя делать в этот день:

  • начинать ремонт или строительство – считается, что это принесет неудачу;
  • ссориться и ругаться – чтобы не испортить отношения с близкими;
  • мыть голову – чтобы не «смыть» удачу;
  • свистеть – чтобы не привлечь нечистую силу и не потерять деньги.

Что можно делать:

  • завершать посадку огурцов;
  • наблюдать за природными явлениями для предсказания погоды;
  • навещать родственников и друзей, укрепляя семейные связи;
  • проводить уборку в доме, избавляясь от ненужных вещей.

Подготовила Анастасия ЛОСЕВА