5 июня в народном календаре отмечается Левон Огуречник – день, когда завершались посевные работы, особенно посадка огурцов. Считалось, что посевы, произведенные до этого дня, обеспечат богатый урожай.

Народные приметы:

много оводов – к хорошему урожаю огурцов;

обильное цветение рябины – к удачному сбору ягод;

сильный аромат травы утром – к солнечному дню;

духота при восходе солнца – к дождю;

муравьи активно бегают возле муравейника – к ясной погоде;

тусклые звезды ночью – к приближающемуся ливню.

Что нельзя делать в этот день:

начинать ремонт или строительство – считается, что это принесет неудачу;

ссориться и ругаться – чтобы не испортить отношения с близкими;

мыть голову – чтобы не «смыть» удачу;

свистеть – чтобы не привлечь нечистую силу и не потерять деньги.

Что можно делать:

завершать посадку огурцов;

наблюдать за природными явлениями для предсказания погоды;

навещать родственников и друзей, укрепляя семейные связи;

проводить уборку в доме, избавляясь от ненужных вещей.

Подготовила Анастасия ЛОСЕВА