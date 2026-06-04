5 июня в народном календаре отмечается Левон Огуречник – день, когда завершались посевные работы, особенно посадка огурцов. Считалось, что посевы, произведенные до этого дня, обеспечат богатый урожай.
Народные приметы:
- много оводов – к хорошему урожаю огурцов;
- обильное цветение рябины – к удачному сбору ягод;
- сильный аромат травы утром – к солнечному дню;
- духота при восходе солнца – к дождю;
- муравьи активно бегают возле муравейника – к ясной погоде;
- тусклые звезды ночью – к приближающемуся ливню.
Что нельзя делать в этот день:
- начинать ремонт или строительство – считается, что это принесет неудачу;
- ссориться и ругаться – чтобы не испортить отношения с близкими;
- мыть голову – чтобы не «смыть» удачу;
- свистеть – чтобы не привлечь нечистую силу и не потерять деньги.
Что можно делать:
- завершать посадку огурцов;
- наблюдать за природными явлениями для предсказания погоды;
- навещать родственников и друзей, укрепляя семейные связи;
- проводить уборку в доме, избавляясь от ненужных вещей.
Подготовила Анастасия ЛОСЕВА