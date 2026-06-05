Лето — традиционный период отпусков. В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты напомнили, в каких случаях наниматель может отозвать работника из отпуска и имеет ли работник право отказаться от досрочного выхода на работу, сообщает БЕЛТА.

В ведомстве пояснили, что отзыв из трудового отпуска допускается только с согласия работника. Основанием могут быть производственная необходимость либо иные обстоятельства, предусмотренные коллективным договором. «Работник вправе как согласиться на отзыв из отпуска, так и отказаться. При этом никаких дисциплинарных взысканий или иных мер воздействия за отказ наниматель применять не вправе», — отметили в Минтруда.

Неиспользованная часть отпуска подлежит компенсации. Такие дни могут быть предоставлены работнику позднее в течение текущего рабочего года, перенесены на следующий рабочий год либо заменены денежной компенсацией. Последние два варианта возможны при условии, что работник использовал не менее 14 календарных дней трудового отпуска в текущем рабочем году.

В министерстве также напомнили, что законодательством установлен запрет на отзыв из отпуска несовершеннолетних работников, а также работников, имеющих право на дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.

В отношении беременных женщин, инвалидов и других категорий работников специальных ограничений на отзыв из отпуска законодательство не предусматривает.

Количество дней, на которые работник может быть отозван из отпуска, законодательством не определено и зависит от производственной необходимости. В каждом таком случае наниматель обязан издать соответствующий приказ, в котором указывается количество дней, на которое работник отзывается из отпуска, и вид компенсации.