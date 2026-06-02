Можно ли подать документы в вуз на несколько специальностей сразу, рассказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов в проекте БЕЛТА «Страна говорит».

Сергей Пищов отметил, что абитуриенты часто задают вопрос, есть ли возможность подать документы на несколько специальностей одновременно. «Эта процедура работает в большинстве университетов, когда на родственные специальности, на которые сдают один и тот же набор сертификатов централизованных экзаменов и тестирования, ребята могут сразу в своем заявлении указать в порядке приоритета несколько специальностей. Следовательно, после того, как, например, им не удалось поступить на первую по приоритету специальность, система автоматически, приемная комиссия переводит его на вторую выбранную специальность», — пояснил начальник главного управления.

Таким образом, повышаются шансы у абитуриента действительно связать свою будущую студенческую, профессиональную деятельность с той отраслью, которую он выбрал, но по другой, родственной специальности. «Такая возможность есть, она работает уже на протяжении значительного количества лет и пользуется популярностью», — рассказал Сергей Пищов.