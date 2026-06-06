Для десятиклассников района сегодня завершился один из важных этапов их школьной жизни – учебно-полевые сборы. В течение 12 дней юноши погрузились в атмосферу настоящей воинской дисциплины и отработали ключевые навыки, необходимые каждому гражданину. Ребята прошли строевую, тактическую и огневую подготовку, обучение оказанию первой медицинской помощи. За время сборов они приобрели не только полезные умения, но и укрепили физическую выносливость, научились работать в команде и поддерживать друг друга, почувствовали ответственность за свои действия и за товарищей, проявили стойкость, дисциплину и командный дух.

«Дорогие ребята, смотрю на родителей, на начальника лагеря и вижу, что они горды, насколько вы выросли, возросло ваше умение в строевой и других видах подготовки. Вы научились работать в команде, чувствовать поддержку друг друга, доверять. А доверие – это самое главное. Вы – будущее нашей страны, защитники Отечества. Сегодня, глядя на вас, мы понимаем, что находимся под надежной защитой», – обратилась к участникам сборов заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова. Она пожелала вчерашним десятиклассникам продолжения безопасных летних каникул, а родителям – гордиться своими детьми.

Начальник отдела образования райисполкома Надежда Романова поблагодарила всех участников сборов за слаженную работу и вручила награды руководителям военно-патриотического воспитания, учителям допризывной подготовки, физической культуры и здоровья учреждений образования, заместителям командиров взводов и отличившимся в разных дисциплинах участникам учебно-полевых сборов.

Начальник лагеря Екатерина Ковалева также поздравила ребят с успешным завершением сборов, отметив, что они достойно преодолевали трудности и действовали сообща. Екатерина Владимировна выразила отдельные слова благодарности организаторам мероприятия за четкую и грамотную работу, наставникам – за профессионализм и терпение, родителям – за доверие и поддержку.

Торжественность мероприятию придавали музыкальные номера в исполнении Божены Агажельской и Ксении Козловой.

Юные патриоты, повзрослевшие и возмужавшие, чеканя шаг, промаршировали перед гостями и родителями, запевая легендарную «Катюшу».

О том, что сборы – важное и незабываемое событие, отметили не только молодые люди, но и их родители.

Ольга НИКИТЕНКО:

– Одолевает чувство гордости за сына Никиту. Хоть он и мечтает стать врачом, но навыки, полученные на сборах, обязательно пригодятся ему в жизни. Дисциплина, дружба, взаимопомощь – уверена, что на эти качества он уже будет смотреть совсем по-другому. На протяжении сборов его поддерживал старший сын Андрей, офицер-десантник, который дал наказ младшему стараться и не подводить.



Татьяна и Александр СТРИГАЛЕВЫ:

– За две недели сын Егор возмужал и окреп. Его участие в сборах поддерживали изначально. Каждый мужчина уже с юных лет должен закалять характер, владеть элементарными медицинскими и военными навыками. Сегодня мы гордимся тем, что сын достойно прошел первое серьезное испытание. Он планирует стать юристом, но, если придется пойти на срочную службу, он готов отдать долг родине.

Наталья Логунова

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