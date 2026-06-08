Для организаций, осуществляющих подготовку к предстоящему отопительному сезону, на Едином портале электронных услуг доступна к заказу административная процедура 3.10.1 «Регистрация паспорта готовности теплоисточника или паспорта готовности потребителя к работе в ОЗП». Подать заявку на осуществление указанной административной процедуры заинтересованные лица (юридические лица) могут на едином портале электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы (ЕПЭУ), размещенном на https://platform.gov.by.

Административная процедура осуществляется на безвозмездной основе. Для подачи заявления на осуществление административной процедуры в электронной форме необходимо авторизоваться на ЕПЭУ с помощью электронной цифровой подписи, выбрать соответствующую административную процедуру в перечне доступных (код – 548.3.10.1), заполнить и отправить заявление в электронной форме.

Административное решение в электронном виде (паспорт готовности теплоисточника к работе в ОЗП или паспорт готовности потребителя к работе в ОЗП) можно скачать в личном кабинете на ЕПЭУ в формате *pdf. Регистрация паспортов готовности к работе в ОЗП при наличии актов проверки готовности к работе в ОЗП, в том числе будет осуществляться в автоматизированном режиме без участия должностных лиц органа госэнергогазнадзора, что позволит сократить временные затраты на проведение данной административной процедуры.

Госэнергогазнадзор ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: в соответствии со ст.21.7. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях отсутствие зарегистрированного в установленном порядке паспорта готовности теплоисточника или паспорта готовности потребителя к работе в ОЗП влечет наложение штрафа в размере до 20 б.в., на юридическое лицо – до 500 б.в.

Буда-Кошелевская районная энергогазинспекция