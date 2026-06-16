Главное правило — до семи лет ребенку на дороге одному делать нечего. Проезжая часть — запретная зона. Выкатился мяч на дорогу? Малыш должен знать, что бросаться за ним ни в коем случае нельзя, нужно просить помощи у взрослых. Детям постарше объясните, что край тротуара — граница, которую можно пересекать только после определенного алгоритма действий: остановился, посмотрел по сторонам, убедился, что водитель тебя заметил и остановил транспортное средство, только потом пошел.

Даже «зеленый свет» пешеходного светофора не может быть гарантией безопасности. Водители — это обычные люди, способные ошибаться. Они могут отвлечься, задуматься, плохо себя чувствовать, не заметить, что для них загорелся «красный» или понадеяться, что успеют «проскочить». Поэтому ради собственной безопасности пешеход, будь он взрослым или ребенком, во время пересечения дороги должен внимательно смотреть по сторонам, а не отвлекаться на разговоры или гаджеты.

Будьте особенно внимательными во дворе. Чаше всего дети выбегают под колеса автомобилей из-за стоящих машин. Важно понимать, что из-за маленького роста детей не видно за обычными седанами, не говоря уже о микроавтобусах и джипах. Необходимо сначала выглянуть из-за препятствия (кусты, столб или автомобиль) — убедиться, что нет движущихся транспортных средств (в т.ч. задним ходом) и только потом переходить.

Большая часть детей пешеходов получают травмы на пешеходных переходах и во дворах.

Родителям важно напомнить юным пешеходам правила безопасного поведения, в том числе во дворе. Объясните ребенку, что:

нельзя резко выходить или выбегать на дорогу из-за припаркованных автомобилей и сооружений, даже если эта дорога находится на прилегающей к жилой застройке территории;

очень опасно обходить паркующийся автомобиль в непосредственной близости, потому что из-за маленького роста дети могут быть не видны водителю;

прежде чем ребенок ступит на дорогу, он должен остановиться и осмотреться, убедиться, что поблизости нет движущихся в его сторону автомобилей;

переходить проезжую часть необходимо исключительно по пешеходному переходу, при этом даже на разрешающий сигнал светофора необходимо остановиться и убедиться, что выход на проезжую часть безопасен, что водители вас заметили и успели остановиться.

При передвижении на роликовых коньках, лыжах, другом спортивном инвентаре пересекать проезжую часть дороги со скоростью идущего шагом пешехода, убедившись, что выход (выезд) на проезжую часть дороги безопасен.

Пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии по велосипедной дорожке, не создавая препятствия для движения велосипедистов и средств персональной мобильности, либо по обочине.

В случае отсутствия указанных элементов дороги допускается движение пешехода по краю проезжей части, но обязательно навстречу транспортным средствам. При этом в темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости, необходимо обязательно обозначить себя световозвращающими элементами.

Световозвращатель (фликер) делает пешехода на темной дороге заметным в свете фар на расстоянии до 400 метров. А это дает водителю дополнительное время на принятие наиболее правильного решения во избежание наезда на пешего участника дорожного движения.

Размещать спетовозвращающие подвески, повязки, браслеты, значки и др. необходимо так, чтобы они были видны водителю, а не закрыты складками одежды, сумками или зонтами.

Кататься на роликах и скейтбордах можно только во дворе, сквере или парке, на специальных асфальтовых и бетонных площадках, дорожках, аллеях, но обязательно далеко от транспортных средств и большого скопления пешеходов.

Чрезвычайно важно ежедневно напоминать детям правила безопасного поведения на улице, не оставлять их без присмотра и не позволять играть вблизи дорог. При переходе проезжей части крепко держи те ребенка за руку. Малолетних лучше взять на руки.

Сопровождая ребенка, выбирайте наиболее безопасный путь и обязательно поясняйте на конкретных примерах, что можно и чего нельзя делать во время перехода дороги. Учите ребенка быть сконцентрированным и внимательным во время пересечения проезжей части. Будьте для детей примером правильного и безопасного поведения на дороге!

По информации ОГАИ Буда-Кошелевского РОВД подготовила Екатерина Зайкова