Работа президиума прошла при участии депутатов базового и первичного уровней.

О современных подходах к организации работы по военно-патриотическому воспитанию детей и учащийся молодежи на территории района рассказала начальник отдела образования райисполкома Надежда Романова. Она отметила, что вопросы гражданственности, патриотизма являются неотъемлемой частью образовательного процесса во всех учреждениях образования. При этом историко-патриотическое направление реализуется посредством изучения истории страны, государственных символов, значимых событий и личностей, гражданско-патриотическое включает в себя мероприятия, способствующие формированию патриотической культуры, готовности к участию в общественной жизни. Мероприятия военно-патриотического направления нацелены на подготовку ребят к службе в Вооруженных Силах, уважительному отношению к защитникам Отечества. Привитие общечеловеческих ценностей, уважение к культурным ценностям – это еще одно из направлений патриотического воспитания молодежи.

Реализация основных задач патриотического воспитания начинается с первого звена образования в детском саду. Уже с самых малых лет у детей формируют понимание ценности своей страны и культуры. В дошкольных учреждениях района созданы уголки государственной символики. Энографические комнаты позволяют погрузить детей в мир белорусских традиций, обычаев и быта. Для расширения кругозора и приобщения к богатствам родного края организуются тематические экскурсии, воспитывающие любовь к малой Родине.

В учреждениях общего среднего образования патриотическое воспитание приобретает более глубокий и осмысленный характер. Центральное место занимает изучение героического прошлого нашей страны, особенно подвигов народа в годы Великой Отечественной войны. Воспитательный потенциал учебных предметов реализуется через интегрированные уроки, тематические недели, уроки мужества, творческие конкурсы (поэтов, чтецов, юных художников), викторины и заочные путешествия «Дорогами войны».

С целью воспитания у молодежи гражданской ответственности и готовности к защите Отечества при содействии РОВД, военного комиссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов в Коммунаровской школе создан военно-патриотический клуб «Рубеж».

Развитие экскурсионно-краеведческой деятельности позволяет учащимся не только осваивают историю родного края. Неоценимую роль в процессе гражданско-патриотического воспитания играют детские общественные объединения. Инициативная молодежь, представленная районным Советом старшеклассников, активно участвует в областных форумах лидеров детского и молодежного движения, демонстрируя свою активную жизненную позицию.

В учреждениях образования развивается тимуровское и волонтерское движение. Ребята оказывают реальную помощь пожилым людям, ветеранам труда. Важным аспектом патриотического воспитания является уход за памятниками и обелисками воинской славы. Учащиеся не только убирают и благоустраивают эти объекты, но и проводят Вахты памяти, тем самым отдавая дань уважения подвигу павших.

В числе наиболее распространенных подходов к организации военно-патриотического воспитания в аграрно-техническом колледже – следующие направления: интеграция в учебный процесс, внеурочная и проектная деятельность, использование современных технологий, а также роль преподавательского состава. Директор учреждения Николай Адашкевич уверен, что подходы должны быть не только разнообразными и многогранными, но и необходимо учитывать интересы и потребности молодежи.

В том, что патриотизм нельзя сформировать назиданиями (он воспитывается через личную включенность, эмоциональный интеллект и актуальные для подростка форматы) отметила в своем докладе первый секретарь РК ОО «БРСМ» Мария Габис.

Среди действенных мер, направленных на дальнейшее военно-патриотическое воспитание детей, необходимо использовать следующие: включение родительской общественности в реализацию совместных проектов, проведение конкурсов исследовательских работ об участниках Великой Отечественной войны, вовлечение обучающих в полезную занятость через работу военно-патриотических клубов, отрядов, объединений по интересам, благоустройство мест захоронений, проведение встреч молодежи с лидерами общественных мнений, политологами по обсуждению вопросов сохранения исторической правды.

Татьяна Титоренко

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