В этот день верующие чтут святителя Митрофана, в народном календаре — Митрофан Навозник. Наши предки удобряли почву, готовились к свадьбам и опасались сглаза. Расскажем, как провести 17 июня в соответствии со старинными приметами и не навлечь на себя беду.
Что нельзя делать
- Не стоит долго спать, отлынивать от дел или перекладывать ответственность на других. Это может привести к финансовым трудностям и потере уважения.
- Оставлять грязную посуду на столе после еды — плохая примета, предвещающая потерю денег. Убирайте ее сразу.
- Не выбрасывайте остатки еды. Их лучше сохранить или отдать животным.
- После заката не смотрите в окно, избегайте общения с незнакомцами и не поднимайте ничего с земли, чтобы не привлечь негативную энергию.
- Молодым девушкам не стоит ходить с распущенными волосами, чтобы не привлечь злых духов.
- Избегайте споров и выяснения отношений, так как велика вероятность разрушить дружбу.
- Не начинайте новые дела, поездки или деловые разговоры. Лучше сосредоточьтесь на текущих задачах.
- Кричать или сквернословить у домашнего очага — к пожару.
Что можно делать
- Это идеальное время для ухода за растениями: подкормки почвы, прополки, полива. Пересадите домашние цветы или купите новые.
- Чистота в доме привлечет деньги. Особенно тщательно протрите зеркала.
- Можно стирать, гладить, штопать, готовить и делать другие домашние дела. Не забывайте о своих питомцах. Важно хорошо их накормить.
- День подходит для назначения свиданий, признаний в любви и сватовства. Начинайте подготовку к свадьбам.
- Это отличный шанс восстановить отношения со старыми друзьями.
Приметы о погоде
- Осадки на Митрофана Навозника — знак того, что дождь будет идти еще минимум три дня. Если ливень пошел с градом, к концу недели заметно похолодает.
- Гроза — знак скорого потепления. Двойная радуга после дождя — к хорошему урожаю зерна.
- Северо-западный ветер предупреждает о ненастье, туман — об улучшении погоды.
- Если птицы весело щебечут, тепло продержится еще неделю, после чего немного похолодает.
- Мошкара кусается? Впереди жара.
- Если лягушки квакают после заката, лето будет теплым и урожайным. Голода можно не бояться.
Подготовила Екатерина Зайкова