В этот день верующие чтут святителя Митрофана, в народном календаре — Митрофан Навозник. Наши предки удобряли почву, готовились к свадьбам и опасались сглаза. Расскажем, как провести 17 июня в соответствии со старинными приметами и не навлечь на себя беду.

Что нельзя делать

Не стоит долго спать, отлынивать от дел или перекладывать ответственность на других. Это может привести к финансовым трудностям и потере уважения.

Оставлять грязную посуду на столе после еды — плохая примета, предвещающая потерю денег. Убирайте ее сразу.

Не выбрасывайте остатки еды. Их лучше сохранить или отдать животным.

После заката не смотрите в окно, избегайте общения с незнакомцами и не поднимайте ничего с земли, чтобы не привлечь негативную энергию.

Молодым девушкам не стоит ходить с распущенными волосами, чтобы не привлечь злых духов.

Избегайте споров и выяснения отношений, так как велика вероятность разрушить дружбу.

Не начинайте новые дела, поездки или деловые разговоры. Лучше сосредоточьтесь на текущих задачах.

Кричать или сквернословить у домашнего очага — к пожару.

Что можно делать

Это идеальное время для ухода за растениями: подкормки почвы, прополки, полива. Пересадите домашние цветы или купите новые.

Чистота в доме привлечет деньги. Особенно тщательно протрите зеркала.

Можно стирать, гладить, штопать, готовить и делать другие домашние дела. Не забывайте о своих питомцах. Важно хорошо их накормить.

День подходит для назначения свиданий, признаний в любви и сватовства. Начинайте подготовку к свадьбам.

Это отличный шанс восстановить отношения со старыми друзьями.

Приметы о погоде

Осадки на Митрофана Навозника — знак того, что дождь будет идти еще минимум три дня. Если ливень пошел с градом, к концу недели заметно похолодает.

Гроза — знак скорого потепления. Двойная радуга после дождя — к хорошему урожаю зерна.

Северо-западный ветер предупреждает о ненастье, туман — об улучшении погоды.

Если птицы весело щебечут, тепло продержится еще неделю, после чего немного похолодает.

Мошкара кусается? Впереди жара.

Если лягушки квакают после заката, лето будет теплым и урожайным. Голода можно не бояться.

Подготовила Екатерина Зайкова