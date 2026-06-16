В этот день верующие чтут святителя Митрофана, в народном календаре — Митрофан Навозник. Наши предки удобряли почву, готовились к свадьбам и опасались сглаза. Расскажем, как провести 17 июня в соответствии со старинными приметами и не навлечь на себя беду.

Что нельзя делать

  • Не стоит долго спать, отлынивать от дел или перекладывать ответственность на других. Это может привести к финансовым трудностям и потере уважения.
  • Оставлять грязную посуду на столе после еды — плохая примета, предвещающая потерю денег. Убирайте ее сразу.
  • Не выбрасывайте остатки еды. Их лучше сохранить или отдать животным.
  • После заката не смотрите в окно, избегайте общения с незнакомцами и не поднимайте ничего с земли, чтобы не привлечь негативную энергию.
  • Молодым девушкам не стоит ходить с распущенными волосами, чтобы не привлечь злых духов.
  • Избегайте споров и выяснения отношений, так как велика вероятность разрушить дружбу.
  • Не начинайте новые дела, поездки или деловые разговоры. Лучше сосредоточьтесь на текущих задачах.
  • Кричать или сквернословить у домашнего очага — к пожару.

Что можно делать

  • Это идеальное время для ухода за растениями: подкормки почвы, прополки, полива. Пересадите домашние цветы или купите новые.
  • Чистота в доме привлечет деньги. Особенно тщательно протрите зеркала.
  • Можно стирать, гладить, штопать, готовить и делать другие домашние дела. Не забывайте о своих питомцах. Важно хорошо их накормить.
  • День подходит для назначения свиданий, признаний в любви и сватовства. Начинайте подготовку к свадьбам.
  • Это отличный шанс восстановить отношения со старыми друзьями.

Приметы о погоде 

  • Осадки на Митрофана Навозника — знак того, что дождь будет идти еще минимум три дня. Если ливень пошел с градом, к концу недели заметно похолодает.
  • Гроза — знак скорого потепления. Двойная радуга после дождя — к хорошему урожаю зерна.
  • Северо-западный ветер предупреждает о ненастье, туман — об улучшении погоды.
  • Если птицы весело щебечут, тепло продержится еще неделю, после чего немного похолодает.
  • Мошкара кусается? Впереди жара.
  • Если лягушки квакают после заката, лето будет теплым и урожайным. Голода можно не бояться.

Подготовила Екатерина Зайкова