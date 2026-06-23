24 июня верующие вспоминают святого Варнаву, в народном календаре – Варнава Земляничник. В этот день было принято собирать лесные ягоды, встречаться с родственниками и просить прощения. Существовали у наших предков и запрещающие приметы. Расскажем, как вести себя 24 июня, чтобы избежать неприятностей.





Что нельзя делать

Считалось, что в этот день потусторонние силы активно доставляют хлопоты, особенно незамужним девушкам, беременным женщинам и детям. Им рекомендовалось оставаться дома до полудня. Опасались, что нечисть может явится в облике знакомого человека, поэтому советовалось общаться на расстоянии и не принимать подарки или непрошеных гостей. Также не советовали оборачиваться, если кто-то окликнет на улице.

В этот день не стоит начинать новые дела, отправляться в дальние поездки, менять место жительства или трудоустройство. Попытки договориться с начальством о повышении или отпуске, скорее всего, не увенчаются успехом.

Перемены во внешности, такие как стрижка или маникюр, также нежелательны, чтобы избежать бед.

В общении с людьми следует избегать сплетен и хвастовства, чтобы не привлечь внимание нечисти, и не жаловаться на свою судьбу, чтобы не усугубить проблемы.

Что можно делать

Варнава Земляничник – прекрасное время для семейных вылазок в лес за ягодами и целебными травами. Полная корзинка считалась знаком благополучия на год вперед.

Разрешалось наводить порядок в доме, веря, что чистота и отсутствие хлама открывают путь к богатству. Также занимались стиркой: развешенное на улице белье, по поверьям, выдувало болезни и неудачи.

День благоприятен для общения с близкими: можно вместе отправиться за земляникой или провести вечер за душевной беседой.

Также легко наладить отношения со старыми друзьями, найти нужные слова для примирения.

В этот день готовили подношения Высшим силам, например, пекли пироги и относили их в поле, чтобы обеспечить богатый урожай.

Семейная трапеза с выпечкой и свежими ягодами считалась залогом крепких отношений и безбедной жизни.

Приметы о погоде

Если 24 июня с самого утра льет дождь, непогода задержится минимум на неделю. Если же вместе с ливнем начался еще и град, впереди ждет резкое похолодание. Радуга после осадков обещает, что в лесу будет много грибов.

Сильный ветер на Варнаву Земляничника – предупреждение о ненастье. В ближайшие дни не стоит выходить из дома без зонта.

Туман, окутавший улицы, указывает на скорое потепление. Об этом же свидетельствует и громкое кваканье лягушек.

Солнце и много росы на траве – к стабильно хорошей погоде. Но если трава утром сухая, а светило будто прячется в дымке – впереди засуха.

Подготовила Екатерина Зайкова