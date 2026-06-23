24 июня верующие вспоминают святого Варнаву, в народном календаре – Варнава Земляничник. В этот день было принято собирать лесные ягоды, встречаться с родственниками и просить прощения. Существовали у наших предков и запрещающие приметы. Расскажем, как вести себя 24 июня, чтобы избежать неприятностей.
Что нельзя делать
- Считалось, что в этот день потусторонние силы активно доставляют хлопоты, особенно незамужним девушкам, беременным женщинам и детям. Им рекомендовалось оставаться дома до полудня. Опасались, что нечисть может явится в облике знакомого человека, поэтому советовалось общаться на расстоянии и не принимать подарки или непрошеных гостей. Также не советовали оборачиваться, если кто-то окликнет на улице.
- В этот день не стоит начинать новые дела, отправляться в дальние поездки, менять место жительства или трудоустройство. Попытки договориться с начальством о повышении или отпуске, скорее всего, не увенчаются успехом.
- Перемены во внешности, такие как стрижка или маникюр, также нежелательны, чтобы избежать бед.
- В общении с людьми следует избегать сплетен и хвастовства, чтобы не привлечь внимание нечисти, и не жаловаться на свою судьбу, чтобы не усугубить проблемы.
Что можно делать
- Варнава Земляничник – прекрасное время для семейных вылазок в лес за ягодами и целебными травами. Полная корзинка считалась знаком благополучия на год вперед.
- Разрешалось наводить порядок в доме, веря, что чистота и отсутствие хлама открывают путь к богатству. Также занимались стиркой: развешенное на улице белье, по поверьям, выдувало болезни и неудачи.
- День благоприятен для общения с близкими: можно вместе отправиться за земляникой или провести вечер за душевной беседой.
- Также легко наладить отношения со старыми друзьями, найти нужные слова для примирения.
- В этот день готовили подношения Высшим силам, например, пекли пироги и относили их в поле, чтобы обеспечить богатый урожай.
- Семейная трапеза с выпечкой и свежими ягодами считалась залогом крепких отношений и безбедной жизни.
Приметы о погоде
- Если 24 июня с самого утра льет дождь, непогода задержится минимум на неделю. Если же вместе с ливнем начался еще и град, впереди ждет резкое похолодание. Радуга после осадков обещает, что в лесу будет много грибов.
- Сильный ветер на Варнаву Земляничника – предупреждение о ненастье. В ближайшие дни не стоит выходить из дома без зонта.
- Туман, окутавший улицы, указывает на скорое потепление. Об этом же свидетельствует и громкое кваканье лягушек.
- Солнце и много росы на траве – к стабильно хорошей погоде. Но если трава утром сухая, а светило будто прячется в дымке – впереди засуха.
Подготовила Екатерина Зайкова