В Беларуси намечено значительное ужесточение антитабачного законодательства, которое вступит в силу в 2026 году. В рамках новых инициатив, курение и использование электронных сигарет (вейпов) будут запрещены у входов в многоквартирные дома и общежития. Эти меры направлены на защиту здоровья граждан и создание комфортной городской среды.

На пресс-конференции, посвященной Всемирному дню без табака, заведующая отделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман сообщила о том, что проект закона сейчас находится на стадии согласования с государственными органами. Важным аспектом нового законодательства станет повышение ответственности за продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним, а также за передачу сигарет и вейпов детям взрослыми.

Что хотят запретить? Как будет усилен контроль? Какое будет наказание за продажу и передачу вейпов детям? На эти вопросы корреспонденту газеты «Светлае жыццё» дал ответы врач-гигиенист (заведующий отделом) санитарно-эпидемиологического отдела Анатолий Старовойт.

— Что хотят запретить?

— Согласно законопроекту, в перечень зон, свободных от курения, планируется включить входные группы многоквартирных жилых домов и общежитий. Речь идёт как об обычных сигаретах, так и об электронных устройствах (вейпах, системах нагревания табака).

— Как будет усилен контроль?

— С начала 2026 года сотрудники Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья ведут мониторинг общественных мест, где запрет на курение уже действует. После того, как полученные данные будут проанализированы, специалисты решат, требуется ли дополнительное усиление контроля за соблюдением этих правил.

— Наказание за продажу и передачу вейпов детям?

— Одно из ключевых нововведений законопроекта – повышение ответственности за продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Причём наказывать будут не только продавцов, но и взрослых, которые покупают сигареты или вейпы для подростков (например, родителей или старших знакомых).

— Напомните: где уже нельзя курить?

— Общие требования к местам, свободным от табачного дыма и пара, прописаны в декрете Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 года № 28. На сегодняшний день курение запрещено везде, где есть дети: детские площадки; спортивно-оздоровительные и оздоровительные лагеря; территории школ, детских садов и других учреждений образования; автомобили, если в салоне находятся дети до 14 лет (нельзя ни курить, ни использовать вейпы).

Кроме того, в список зон, свободных от курения и парения, входят: торговые объекты (магазины, ТЦ); рынки; объекты общественного питания (кафе, рестораны, столовые); летние площадки (продолжения залов); пляжи.

Анатолий Старовойт подчеркнул, что новые правила не только помогут снизить уровень курения среди молодежи, но и создадут более безопасные условия для жизни в городах.

— Мы стремимся защитить детей от вредного воздействия табачного дыма и обеспечить чистоту воздуха в общественных местах, — отметил Анатолий Владимирович.— Эти меры направлены не только на защиту здоровья населения, но и на популяризацию здорового образа жизни. Беларусь делает важный шаг к улучшению здоровья населения и формированию культуры отказа от курения. Чистый воздух и здоровая жизнь — это право каждого гражданина, и новые меры станут залогом успешной борьбы с табакокурением в стране.