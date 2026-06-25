Заготовка грубых кормов – это ответственный и напряженный период для работников сельского хозяйства. Однако этот процесс не менее важен и для работников МЧС, которые активно участвуют в профилактике возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. В связи с этим спасатели Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС напоминают важные правила.

Водитель автомобильного транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания, занятый на уборке, транспортировке и заготовке зерновых и грубых кормов, должен своевременно очищать поверхность двигателя, коллектора, выхлопной трубы, искрогасителя от пыли, нагара. Применение огня для выжигания пыли не допускается.

Склады грубых кормов на территории производственно-хозяйственного комплекса необходимо располагать на специально отведенной площадке, опаханной полосой шириной не менее 3 метров, на расстоянии 15 метров от скирд, стогов, копен (далее – скирда), а каждая отдельная скирда должна иметь защитные полосы на расстоянии 5 метров от ее основания.

Разрывы между отдельными штабелями, навесами или скирдами должны быть не менее 20 метров.

Штабеля, навесы и скирды допускается размещать попарно, при этом разрывы между штабелями, навесами и скирдами в одной паре должны составлять не менее 6 метров, между соседними парами – не менее 30 метров. В разрывах между двумя парами скирд должна быть пропахана полоса шириной не менее 4 метров.

Противопожарные разрывы между кварталами (20 скирд или штабелей) должны быть не менее 100 метров.

Расстояние от скирд, навесов и штабелей грубых кормов до линии электропередачи должно быть не менее 15 метров, до дорог – 20 метров, до зданий, сооружений – не менее 50 метров, до границ лесного массива – не менее 100 метров.

Процесс складирования грубых кормов должен сопровождаться проведением замеров температурно-влажностных показателей. Влажность грубых кормов необходимо определять с помощью влагомеров с погрешностью не более 1 процента при влажности до 18 процентов на стадии закладки сена. Не допускается складировать, укладывать в скирды, штабеля, склады грубые корма с повышенной влажностью. При влажности грубых кормов более 17 процентов должна проводиться их досушка. В течение 60 дней с момента закладки необходимо осуществлять ежедневный температурный контроль сложенных грубых кормов с регистрацией даты, времени, места замера и температуры в специальном журнале.

В местах уборки зерновых должно быть организовано дежурство членов добровольных пожарных дружин (команд), обеспеченных пожарной аварийно-спасательной или иной приспособленной для тушения пожара техникой и трактором, оборудованным плугом. Приспособленная техника должна быть обеспечена водой, насосом и первичными средствами пожаротушения (допускается дежурство пожарной аварийно-спасательной техники подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям в соответствии с заключенными договорами).

Необходимо своевременно очищать от намотавшейся соломистой массы битеры, соломонабиватели, транспортеры, подборщики, шнеки, другие вращающиеся детали и узлы комбайнов, уборочных машин.

На торфяниках сельскохозяйственного использования размещение заправочных пунктов, площадок для ремонта и стоянки техники не допускается.

Передвижение зерноуборочной техники необходимо проводить группами с обеспечением сопровождения пожарной аварийно-спасательной либо приспособленной для тушения пожара техникой. Допускается передвижение зерноуборочной техники по одной единице в целях проведения ремонта и технического обслуживания, при этом единицы техники должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения в полном объеме.

Не допускаются въезд и эксплуатация автомобильных транспортных средств, самоходных машин, механизмов, оборудованных двигателем внутреннего сгорания, без искрогасителей (за исключением автомобильных транспортных средств, самоходных машин, механизмов, оборудованных встроенной штатной системой искрогашения): при уборке зерновых, заготовке грубых кормов, а также на вспашке, если она проводится одновременно с жатвой возле участков с неубранными зерновыми или грубыми кормами.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС