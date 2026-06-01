Об организации совместной работы и принимаемых мерах по оздоровлению и обеспечению трудовой занятости молодежи и подростков в летний период текущего года проинформировала начальник отдела образования райисполкома Надежда Романова. Она отметила, что все летние мероприятия пройдут в рамках межведомственной программы занятости учащихся учреждений общего среднего образования «Лето на пользу-2026». В июне планируется оздоровить 203 обучающихся в здравницах страны. В течение летнего периода будет организована работа 55 лагерей на базе 24 учреждений образования с охватом свыше 980 учащихся, из них 51– дневного пребывания, 4 круглосуточных лагерей.

В учреждениях образования будут организованы лагеря с различными направлениями деятельности и форматами, подходящими для детей разных возрастов и интересов: 13 лагерей труда и отдыха, 12 — культурно-досугового направления, 8 лагерей гражданско-патриотического профиля и 5 — спортивно-оздоровительного. Также будут работать круглосуточные туристско-краеведческие лагеря, экологического, профориентационного направления, для высокомотивированных школьников. Планируется организовать работу 8 межведомственных лагерей для 265 подростков различных категорий совместно с районным отделом по ЧС, отделом внутренних дел райисполкома, с военным комиссариатом, районной организацией ОСВОД, приходом храма святителя Николая Чудотворца.

Традиционно особое внимание уделено организации временной трудовой занятости школьников. Совместно с управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома согласовано 16 проектов по вторичной занятости для 200 детей по пошиву постельного белья, ремонту мебели и книг, благоустройству территории. Продолжена совместная деятельность с РК ОО «БРСМ» по созданию 20 студотрядов.

В полной мере будут использованы база и возможности учреждения дополнительного образования детей и молодежи. Летом в Уваровичском центре детского творчества планируется открыть 4 лагеря для 65 детей, будут работать объединения по интересам, игровые площадки.

На особом контроле у отдела образования райисполкома будут находиться вопросы оздоровления и занятости детей, находящихся в социально опасном положении, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. Большое внимание будет уделено социально незащищенным категориям: детям-сиротам, детям из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, детям-инвалидам с особенностями психофизического развития.

Согласно разработанным графикам, каждый летний месяц на базе учреждений образования будут работать 4-часовые оздоровительные площадки, организовано дежурство педагогов, с 1 июня по 31 августа будут функционировать еженедельные открытые молодежные площадки в г. Буда-Кошелево.

В летний период особую актуальность приобретают навыки плавания. Спланирована работа по обучению плаванию учащихся на открытом водоеме (озеро в аг. Коммунар), в бассейне СШ №1 г. Чечерска.

Уроме того, будут проводиться мероприятия совместно с учреждениями культуры. Особый акцент — на населенных пунктах, где отсутствуют учреждения образования.

Запланирована работа ремонтных и волонтерских отрядов, ученических бригад, отрядов по благоустройству и озеленению территории. Ребята V-VIII классов будут проходить летнюю трудовую практику на пришкольных учебно-опытных участках. Проводится работа и по индивидуальному трудоустройству несовершеннолетних. Всего такой формой занятости планируется охватить свыше 1628 школьников.

Для детей дошкольного возраста предусмотрены оздоровительные мероприятия, творческие конкурсы, экскурсии и походы, сезонные площадки, группы кратковременного пребывания.

Таким образом, совместная работа заинтересованных служб позволит вовлечь детей и подростков в полезную занятость в соответствии с их ожиданиями и потребностями, укрепить здоровье, сделать лето безопасным.

Татьяна ТИТОРЕНКО

Фото автора