На основании Закона Республики Беларусь от 17.04.1992 №1596-ХII «О пенсионном обеспечении» право на досрочную пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет (по достижении 53 лет) имеют женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, а также женщины, у которых к этому времени пятый ребенок не достиг 8 лет, и при наличии не менее 5 лет страхового стажа и 15 лет общего (с учетом страхового) (ч. 1 ст. 19 Закона).

Независимо от возраста, право на пенсию имеют женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 16-летнего возраста, при стаже работы в колхозах, совхозах и других предприятиях сельского хозяйства непосредственно в производстве сельхозпродукции не менее 10 лет (без зачета в стаж времени ухода за детьми). При этом в стаж работы, дающей право на назначение пенсии согласно ч. 2 ст. 19 Закона, засчитывается только время работы в профессиях и должностях, предусмотренных перечнем работниц, непосредственно занятых в производстве сельхозпродукции.

Подготовила Елена ДОРОШКО