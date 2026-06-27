После насыщенных дней путешествия по Беларуси ученица Коммунаровской школы Полина Щукина вместе с участниками культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти» прибыла в Великий Новгород – первый российский город в маршруте.

Торжественная встреча прошла у стелы «Город воинской славы», и это место выбрано не случайно. В годы Великой Отечественной войны на новгородской земле шли тяжелейшие бои, здесь решалась судьба Ленинграда и Москвы. Город почти два с половиной года находился в оккупации, был сожжен и разграблен, но не сломлен.

С приветственным словом к участникам обратился губернатор Новгородской области Александр Дронов. Он подчеркнул, что знакомство с историей через живые места памяти дает совсем другое понимание событий:

– Очень здорово, что вы изучаете историю не только по книгам. Увидеть своими глазами места боев и подвигов наших солдат – это совершенно другие эмоции, другие впечатления. Их невозможно забыть, – подчеркнул Александр Валентинович.

Личной историей поделилась с молодежью сенатор Елена Писарева:

– Отсюда, с новгородской земли, на войну уходили два моих деда. Один из них погиб на Лужском рубеже. Другой освобождал Великий Новгород. Когда я была ребенком и спрашивала его, как это было, он говорил только одно слово: страшно.

В рамках программы ребята побывали в Новгородском кремле, увидели Софийский собор – один из древнейших храмов России, и памятник «Тысячелетие России». Особый интерес вызвала история Алексиевского креста – реликвии, которую фашисты вывезли в Испанию и которая вернулась в Новгород только в 2004 году. Не менее важной стала экскурсия к мемориальному комплексу «Линия обороны». Именно с этого рубежа в январе 1944 года началось освобождение города.

– У каждого из нас в роду есть участники Великой Отечественной войны. Но благодаря таким местам приходит более глубокое осознание того, что защищали они не просто страну – они защищали нас, наше будущее. Поэтому так важно чтить память наших дедов и прадедов, помнить, какой ценой нам достался мир, и быть достойными гражданами своей страны, – делится Полина.

Елизавета Малая

Фото из архива Полины Щукиной