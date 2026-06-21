Медицина – сфера, где женщинам всегда отводилась особая роль. Только в центральной районной больнице подавляющее большинство медперсонала – женщины. Они проводят обследования, делают операции, спасают жизни в реанимации, лечат детей и взрослых. Все это – ежедневный труд, требующий не только знаний и выдержки, но и особого дара – сострадания, терпения, умения быть рядом в самый тяжелый момент.

В День медицинских работников, мы расскажем о женщинах, которые связали свою жизнь с больницей и для которых медицина стала делом всей жизни.

Молодой руководитель с высокой ответственностью



Заведующая хирургическим отделением Юлия Беланова в профессию пришла не случайно: ее мама работает медсестрой, и девушка с детства знала, что пойдет по ее стопам. Вопреки стереотипам, выбрала она одну из наиболее сложных специальностей – хирургию. Здесь, в районной больнице, она не просто оперирует, но и несет ответственность за весь коллектив отделения. В подчинении Юлии Валерьевны порядка 20 человек: медсестры, санитарки, процедурные сестры. А еще пациенты, которых в отделении до 30 человек. И все это – в статусе молодого специалиста.

Особую роль в ее профессиональном становлении сыграл врач-хирург Михаил Лобов. Он многому ее научил и поделился бесценным опытом долгих лет работы в отделении. И хотя Михаил Витальевич уже на заслуженном отдыхе, к нему всегда можно обратиться за советом и попросить ассистировать во время сложных и экстренных операций.

К слову, Юлия Беланова – не просто многообещающий специалист, но и человек со способностями к науке. Еще на 2-м курсе она написала научную работу по онкологическим процессам в молочной железе, впоследствии получившую I категорию на республиканском конкурсе. Это достижение открыло перед ней новые возможности: автора внесли в банк одаренной молодежи, а сама она стала обладательницей президентской стипендии.

Более 40 лет в профессии



Для Ольги Князевой путь в центральной районной больнице начался в 1984 году, сразу после окончания Гродненского мединститута. Начинала участковым терапевтом, вела прием в педиатрии. Через два года стала заведующей терапевтическим отделением, затем возглавила поликлинику.

Сегодня Ольга Аркадьевна трудится врачом-экспертом: в ее ведении оценка качества медицинской помощи, проверка историй болезней, направление пациентов на МРЭК. «Данный участок требует точности и внимательности, – говорит она. – Но я по натуре скрупулезный человек, мне это близко».

Даже выйдя на заслуженный отдых, она продолжает трудиться: ее опыт и знания востребованы, а молодые специалисты всегда могут обратиться за советом. Ольга Князева чувствует, что еще может быть полезна и коллегам, и больнице в целом, поэтому продолжает оставаться в строю.

Ее супруг, инженер по образованию, всегда был надежным тылом: брал на себя домашние хлопоты, понимал, что такое ночные дежурства и вызовы. Дочь Ольги Аркадьевны врачом не стала, однако выбрала смежную стезю – дефектологию. Так семейная традиция помогать ближним продолжается и по сей день.

Оглядываясь назад, Ольга Аркадьевна с теплотой вспоминает коллег, с которыми делила опыт и знания. С уважением говорит и о современных технологиях, пришедшим на смену старым методам и помогающим работать быстрее и точнее. Но главное, что остается неизменным, – это сама суть профессии. Врач, убеждена она, не просто тот, кто лечит: это образ жизни, которому она верна уже больше сорока лет.

Ее труд удостоен нагрудного знака «Отличник здравоохранения Республики Беларусь». А накануне профессионального праздника Ольгу Князеву в числе лучших медиков Гомельщины чествовали за многолетний вклад в развитие здравоохранения и оказание медицинской помощи населению.

На передовой приемного отделения



Медицинская сестра приемного отделения Юлия Филиппова – уроженка Будакошелевщины, и, когда после окончания Гомельского медколледжа встал вопрос о дальнейшем трудоустройстве, не раздумывала – душа стремилась на малую родину. В медицину пришла не столько по своему желанию, сколько по совету мамы. Как оказалось, ее наставление было абсолютно верным.

В приемном отделении Юлия Александровна работает уже 13 лет: через ее руки прошли сотни пациентов. Ведь именно медсестры их встречают, объясняют, куда идти и что делать, успокаивают. И это не менее важно, чем постановка диагноза и лечение. Для кого-то трудиться в темпе приемного отделения было бы испытанием, но Юлия Филиппова любит свою работу за постоянное движение, смену событий и возможность общаться с людьми.

Медсестра давно привыкла к суточным сменам и за годы работы научилась сохранять душевный баланс. Конечно, в этом помогает и семья, которая всегда ждет и понимает, и коллектив, где каждый готов подставить надежное плечо.

Детский опыт – взрослый выбор



Врач-оториноларинголог Валерия Дерушева – специалист, без которого сложно представить современную медицину. В районной поликлинике она работает три года, но уже успела заслужить доверие коллег и пациентов.

Родом она из Могилевской области. Окончила Витебский медуниверситет, два года отработала по распределению на малой родине. Вышла замуж за будакошелевца и переехала в наш район, о чем ни разу не пожалела.

Путь в медицину для нашей героини начался не с семейных традиций, а с простого и благородного желания быть полезной и помогать людям. Когда пришло время выбирать направление, сердце подсказало – отоларингология. Интерес к этой специальности зародился еще в детстве. Валерия Александровна часто болела и ходила к одному и тому же доктору, которым искренне восхищалась. И эти теплые воспоминания впоследствии подсказали ей правильный путь.

Валерия Дерушева – универсальный специалист: работает и с детьми, и со взрослыми. Признается, что подход к пациентам часто отличается: взрослые четко формулируют жалобы, но выздоравливают дольше. Дети же, наоборот, радуют врача быстрым восстановлением: детский организм способен справиться с недугом за считанные дни. И сегодня молодой врач продолжает делать то, что умеет лучше всего, – возвращать людям здоровье и радость слышать мир вокруг.

Накануне профессионального праздника в районном Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, на котором медики получили заслуженные награды.

Почетной грамоты главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома и областного комитета Гомельской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения удостоена заведующая клинико-диагностической лабораторией Екатерина Войтова, благодарность объявлена медицинской сестре приемного отделения Юлии Филипповой. Грамотой Гомельской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения отмечен труд врача общей практики Алины Таборко, фельдшер-лаборант Надежда Евсеева удостоена благодарности.

Врачу-акушеру-гинекологу женской консультации Валерии Авдашковой и медицинской сестре Узовской амбулатории Олесе Бузько объявлены благодарности районного исполнительного комитета, благодарность районного Совета депутатов – врачу ультразвуковой диагностики Нине Никитенко.

Почетные грамоты центральной районной больницы вручены лифтеру Елене Черноморцевой, врачу-оториноларингологу Валерии Дерушевой, медицинской сестре дерматологического кабинета Василине Куриленко, зубному фельдшеру Елене Морозовой, санитарке Юлиане Агишевой, медицинской сестре хирургического отделения Алле Жуковой, врачу-анестезиологу-реаниматологу Анастасии Артамоновой, медицинской сестре отделения анестезиологии и реанимации Людмиле Кириленко, повару Уваровичской участковой больницы Алле Дребенковой, регистратору Татьяне Семченко, медицинской сестре Коммунаровской сельской участковой больницы Виолетте Борисенко, фельдшеру скорой помощи Елене Механниковой, бухгалтеру Татьяне Худолеевой, врачу-акушеру-гинекологу Байраму Мухамметдурдыеву и санитарке Рогинской больницы сестринского ухода Наталье Гавриченко. Благодарности центральной районной больницы удостоены помощник врача Валерия Леташкова, рентгенлаборант Светлана Старостенко, санитарка Валентина Гришенкова, помощник врача Уваровичской участковой больницы Нина Болотина, врач-терапевт Юлия Белякова, водитель Игорь Давалго, младшие медицинские сестры Елена Матвеева и Елена Никифорова, уборщик Тамара Марцевич и медицинская сестра ЦСО Марина Саталкина.

На Доску почета центральной районной больницы занесены имена заведующей Коммунаровской сельской участковой больницей Марины Майорчик, участковой медицинской сестры Любови Медведевой, фельдшера Натальи Петкевич, секретаря Аллы Кузьминой, санитарки Лилии Семченко.

Епархиальные медали III степени Гомельской епархии белорусской православной церкви белорусского экзархата Московского патриархата «Преподобной Манефы Гомельской» Благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко вручил санитарке отделения анестезиологии и реанимации Виктории Механиковой, фельдшеру выездной бригады скорой медицинской помощи Юлии Прокопенко, санитарке Рогинской больницы сестринского ухода Галине Лагун.

Елизавета МАЛАЯ

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УНП 400082177