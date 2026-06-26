В рамках культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти» учащаяся Коммунаровской школы Полина Щукина побывала в Полоцке – одном из древнейших городов Беларуси, который по праву называют колыбелью белорусской государственности.

Первая точка маршрута – мемориальный комплекс памяти жертв фашизма урочище Пески. Здесь в годы войны находился лагерь смерти Дулаг-125, где тысячи советских военнопленных погибли от голода, болезней и холода. Участники проекта стали свидетелями театрализованной постановки «Одна война – одна боль». Артисты через музыку и хореографию передали всю ту боль, страх и несгибаемую волю людей, переживших ужасы фашизма. Завершился визит церемонией возложения цветов и минутой молчания.

Затем ребята посетили университет имени Евфросинии Полоцкой, где им рассказали об истории учебного заведения и провели увлекательную экскурсию. Одним из самых ярких моментов дня стало посещение Софийского собора – уникального памятника архитектуры XI века, в стенах которого молодые люди услышали концерт органной музыки в исполнении заслуженной артистки Республики Беларусь Ксении Погорелой.

Завершился день дружественным флешмобом «До встречи, Полоцк!», который стал символом теплоты и единства, которые сопровождают участников проекта на протяжении всего маршрута.

Полина отмечает, что древние стены, трагическая память войны и спокойная красота соборов полоцкой земли – все это произвело на нее сильное и глубокое впечатление.

Елизавета Малая

Фото из архива Полины Щукиной