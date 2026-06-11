Летом такая подработка особенно актуальна.

Служба занятости Гомельщины готова трудоустроить в свободное от учебы время 10,5 тысячи учащихся, на лето – не менее шести тысяч. Кроме того, на имеющиеся свободные рабочие места управлениями по труду, занятости и соцзащите запланировано временно трудоустроить тысячу человек из числа учащейся молодежи.

Работу предлагают разную: озеленение и благоустройство территории учебных заведений и учреждений социальной сферы, ремонт учебной мебели, изготовление швейной и сувенирной продукции и другие доступные виды занятости.

Рейтинг наиболее востребованных сфер у молодежи: сельское и лесное хозяйство, промышленность, сфера общепита и услуг.