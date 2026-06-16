Граждане Республики Беларусь, осуществляющие ведение личных подсобных хозяйств, деятельность по производству, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной вами на находящемся на территории Республики Беларусь земельных участках, вправе в добровольной порядке уплачивать взносы в Фонд социальной защиты населения для формирования страхового стажа с даты постановки на учет в органах фонда.

Для этого необходимо:

установить мобильное приложение «ФСЗН» на свой мобильный телефон;

зарегистрироваться в приложении «ФСЗН» или личном кабинете застрахованного лица на корпоративном портале Фонда социальной защиты населения в глобальной компьютерной сети интернет;

перейти в раздел «Постановка (снятие) на учет для самостоятельной уплаты взносов»;

на странице просмотра списка сообщений нажать на кнопку «Подать новое заявление».

Для постановки на учет необходимо:

заявление;

справка, подтверждающая, что реализуемая продукция выращена (произведена) на земельном участке, находящемся на территории Республики Беларусь.

Обязательные страховые взносы выплачиваются в течении отчетного года, но не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Минимальная сумма взносов — 25% от минимальной заработной платы для формирования страхового стажа за 1 месяц.

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По информации ГОУ ФСЗН подготовила Екатерина Зайкова