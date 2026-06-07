Уважаемые работники и ветераны мелиоративной отрасли района, примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!

Благодаря труду мелиораторов вовлекаются в сево-оборот заболоченные земли, повышается урожайность сельскохозяйственных культур. Ваша эффективная работа по улучшению земельного фонда дает возможность предприятиям агропромышленного комплекса создавать прочную кормовую базу для животноводства.

Уверены, что и в дальнейшем мелиораторы Будакошелевщины, опираясь на традиции предшественников в сочетании с современными технологиями, будут достойно решать поставленные перед ними задачи.

Желаем вам крепости духа, неиссякаемой энергии, плодотворной деятельности. Сохраняйте и приумножайте доброе предназначение врачевателей земли. Пусть вам всегда сопутствует удача и не покидает уверенность в завтрашнем дне.