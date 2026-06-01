В мероприятии принял участие заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалев. Один из рассмотренных вопросов был посвящен правилам содержания домашних животных. Начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства райисполкома Татьяна Иванова рассказала о требованиях, которые необходимо соблюдать их владельцам. В частности, в одной квартире можно содержать не более 2 животных – собак, кошек. Если в квартире проживает несколько нанимателей либо собственников, разрешается содержать не более одного животного на семью каждого из них.

– Напоминаю, что содержать животных во вспомогательных помещениях запрещено. Данное требование касается не только кошек и собак, – подчеркнула Татьяна Николаевна. – Если питомец находится на прогулке или его перевозят, то владельцы обязаны принять меры, чтобы он не причинил вреда другим гражданам и не загрязнял чужое имущество.

Татьяна Иванова проинформировала о правилах выгула собак и уплате налога. Если это не щенки до 3-х месяцев и не декоративные породы ростом до 25 см в холке, то они должны находиться на коротком поводке и в наморднике. Что касается налога на собак, то он уплачивается ежеквартально с момента достижения ими 3-месячного возраста. Уплате за каждый квартал подлежит сумма в размере 67 рублей за собаку потенциально опасной породы и 14 рублей во всех остальных случаях. От уплаты освобождаются инвалиды I и II группы, владеющие собакой-поводырем; граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста; родители (усыновители, удочерители), воспитывающие детей-инвалидов в возрасте до 18-ти лет; родители в многодетных семьях с тремя детьми в возрасте до 18-ти лет. Льготы распространяются только на одну собаку.

Специалист отдела ЖКХ КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Анастасия Абысова напомнила о необходимости регистрации животных. Отмечено, что заниматься этим могут специалисты КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» и сельсоветы. К заявлению о регистрации владельцы обязаны предоставить документ, удостоверяющий личность, письменное согласие всех несовершеннолетних лиц, проживающих в квартире, письменное согласие наймодателя (если регистрация проводится в жилом доме, занимаемом по договору найма). Если опасная порода собак – обязательно предоставить удостоверение о том, что хозяин прошел специальные курсы. Процедура бесплатная, совершается в день подачи заявления. В итоге владелец животного получает жетон и бессрочно действующее удостоверение. Жетон должен быть постоянно прикреплен к ошейнику. Регистрацию надо проводить не позднее 3-х дней с момента приобретения. Щенков и котят необходимо зарегистрировать в возрасте от 3 до 3,5 месяцев. О приобретении питомца надо поставить в известность ветеринарное учреждение по месту постоянного проживания. На это дается также 3 дня.

Продолжая тему, Сергей Халдай порекомендовал председателям сельских Советов депутатов использовать данную информацию на встречах с населением, а также создать раздаточный материал по вопросам регистрации и содержания собак и кошек.

Об организации в сельских населенных пунктах специализированных площадок для сбора вторичных материальных ресурсов рассказал директор КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Евгений Новик. Он предложил председателям сельисполкомов дополнительно определить площадки для сбора ВМР и оказать помощь в поиске заготовителей. Также Евгений Витальевич обратил внимание на основные аспекты, возникающие при закл*-ючении договоров по обслуживанию мест захоронения.

С порядком оповещения военнообязанных при объявлении мобилизации ознакомил военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Денис Монит. Он отметил, что основные усилия на занятиях с участием председателей будут сосредоточены на оповещении военнообязанных и призывников, которые длительное время уклоняются от получения военных билетов, явки в военный комиссариат на медицинское освидетельствование, находятся в длительном розыске. Денис Федорович раздал повестки на прибытие данной категории лиц в военный комиссариат.

В завершение учебы старший инженер СОФ ГСП и ЛЧС и ГО РОЧС Владимир Романов напомнил о необходимости наведения порядка на земле и рассказал о совместной с сельсоветами работе по ограничению доступа к аварийным зданиям и сооружениям.



