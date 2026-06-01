В Буда-Кошелеве состоялось торжественное открытие площадки «Актыўная зона «Удачны прыпынак». Мероприятие собрало почетных гостей, членов Молодежного совета при райсовете, активистов БРСМ, а также жителей и гостей города.

С приветственным словом к присутствующим обратился председатель районного исполнительного комитета Валентин Ундруль:

– Сегодня мы открываем не просто площадку. Мы запускаем пространство новых возможностей, которое придумали и воплотили в жизнь вы сами. Эта молодежная гражданская инициатива – настоящий пример того, как идея превращается в реальную пользу для всего района. Молодые люди доказали: чтобы изменить пространство вокруг себя, не нужно ждать указаний – достаточно идеи, команды и желания действовать. Вот он, результат: современная, технологичная зона, где главным инструментом становится ваша активность.

От имени районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов благодарю создателей проекта. Они учли то, что действительно важно для людей. На площадке установлена уличная станция для обслуживания велосипедов, организована удобная навигация, разработаны велосипедные маршруты, а дополняет все это стойка для быстрой и безопасной подзарядки мобильных устройств. Дорогие друзья, пусть площадка живет и развивается. А руководство района всегда готово поддерживать такие начинания – не только словом, но и помощью в их реализации.

Председатель Молодежного совета при райсовете Станислав Сильченко напомнил, что проект «Актыўная зона «Удачны прыпынак» в прошлом году стал победителем областного конкурса гражданских инициатив. Он поблагодарил всех, кто поддержал Молодежный совет на пути от замысла до открытия. По его словам, этот проект – живое доказательство того, что молодые люди могут сами менять пространство вокруг себя, предлагать идеи и доводить их до конца. Он также подчеркнул, что новая площадка – это не просто место для велосипедистов, а зона, объединяющая спорт, технологии и историю.

Почетное право перерезать ленту предоставили Валентину Ундрулю, председателю районного Совета депутатов Сергею Халдаю и Станиславу Сильченко.

Первым пользователем «Удачнага прыпынку» стал член Молодежного совета Надежда Костючкова. Она продемонстрировала возможности площадки, отсканировала QR-код маршрута и возглавила колонну велосипедистов, которая направилась к городскому мемориалу. Там участники мероприятия возложили цветы к братской могиле советских воинов и партизан.

Елизавета Малая

Фото Татьяны Титоренко