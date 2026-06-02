В первую очередь губернатор обращал внимание на новинки производителей, а также настраивал руководителей предприятий на расширение рынков сбыта продукции.

Среди пищевиков наметился тренд на высокобелковые продукты. Так, «Белсыр» расширяет линейку вкусов напитка Exponenta, «Милкавита» разрабатывает сухую смесь для оладьев и молочного коктейля, а Гомельский мясокомбинат презентует протеиновую вареную колбасу.

Сохраняется и мода на взгляд в прошлое: колбасу и тушенку по советской рецептуре выпускают Жлобинский и Калинковичский мясокомбинаты.

Глава региона также изучил предложения производителей сельскохозяйственной техники по измельчителям соломы, которые востребованы в хозяйствах Гомельщины.

Гомельщина официально