Лето — время отдыха на природе, но расслабляться рано. Активность клещей в разгаре, а пик их нападений приходится как раз на май и июнь.

Важно помнить, что эти переносчики подстерегают в траве и на невысоких кустарниках, цепляясь за одежду на уровне голени или бедра, после чего ползут вверх в поисках укромного места.

Чем опасны клещи? Они являются переносчиками целого ряда тяжелых инфекций: Лайм-боррелиоза, клещевого энцефалита, эрлихиоза и анаплазмоза.

📌 Главные правила защиты (актуальны для всех, включая вакцинированных!)

‼️ Отправляясь на природу, соблюдайте неспецифическую профилактику:

✅ Одежда: выбирайте светлые тона — на них клещи гораздо заметнее. Максимально закрывайте тело.

✅ Поведение: гуляйте строго по дорожкам в парках, не лежите на траве. Маленьких детей лучше переносить на руках или везти в коляске.

✅ Осмотр: регулярно осматривайте себя, детей и домашних питомцев (особенно собак) во время и после прогулки.

✅ Защита: обязательно используйте специальные средства — репелленты.

🚑 Что делать, если клещ присосался?

⛔️ Не пытайтесь удалить его самостоятельно. Как можно быстрее обратитесь в ближайшую организацию здравоохранения — там окажут профессиональную медицинскую помощь и дадут рекомендации по дальнейшим действиям.

💉 Важный акцент: Вакцинация

✅Стандартный оптимальный график первичной вакцинации от клещевого энцефалита требует планирования заранее:

Осень (октябрь-ноябрь) — первая доза.

Зима — начало весны — вторая доза (через 1-7 месяцев).

Иммунитет успевает сформироваться, если последняя прививка сделана не позднее, чем за 2 недели до начала сезона активности клещей (почва прогревается выше +5°C) или поездки в опасный регион.

Можно привиться и летом, но помните о рисках: в период выработки антител вы всё ещё уязвимы.

И главное: даже полный курс вакцинации не дает 100% гарантии и не отменяет необходимости соблюдать меры предосторожности! Берегите себя!