Сегодня белорусские школы и гимназии начинают принимать документы от родителей будущих первоклассников, сообщает БЕЛТА.

Прием документов для зачисления в первые классы детей, проживающих в микрорайоне, прикрепленном к учреждению образования, проходит с 12 июня по 15 августа. Родителям будущих первоклассников необходимо подать заявление на имя директора школы, медицинскую справку о здоровье ребенка и свидетельство о рождении.

В эти же сроки руководителем учреждения образования либо лицом, исполняющим его обязанности, принимаются заявления на свободные места от родителей детей, не проживающих в прикрепленном микрорайоне. Прием таких детей на свободные места в школы и гимназии пройдет в порядке очередности регистрации заявлений от их законных представителей. Остальные документы, в случае если будет принято положительное решение о приеме ребенка в школу, нужно подать с 17 по 28 августа.

Следует помнить, что дети, проживающие в микрорайоне учреждения образования, имеют преимущественное право при поступлении в данное учреждение в первый класс.

«Около 82 тыс. первоклассников сядут за парты белорусских школ в новом учебном году. В сравнении с прошлым годом никаких изменений в порядке приема документов нет. Министерством образования, учреждениями сделано все, чтобы этот порядок был прозрачным и понятным для родителей. Мест в школах хватит всем. Важно помнить, что все учреждения образования работают по единым программам и учебным планам. На сайтах школ и гимназий ежедневно будет обновляться информация о количестве поданных документов и заявлений на свободные места. Также на сайтах есть информация о количестве детей, проживающих в микрорайоне, закрепленном за учреждением образования, контрольные цифры приема. Проведя простейшие математические расчеты, можно определить, будет ли свободное место для зачисления вашего ребенка или стоит сразу определиться с учреждением образования по месту жительства», — отметила начальник управления общего среднего образования — заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Ирина Каржова.