В райцентре прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Перед зрителями выступили талантливые ребята со всего района. Яркие номера творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, учащихся школ и воспитанников детских садов оставили незабываемое впечатление у юных зрителей, родителей и гостей города.

Для ребят также работали интерактивные и игровые площадки, можно было принять участие в мастер-классах, посидеть в специализированной технике спасателей, весело и с пользой провести время.

Татьяна Титоренко

Фото автора