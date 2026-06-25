В районном Доме культуры прошла ярмарка целевой подготовки, собравшая выпускников школ, их родителей, педагогов и представителей предприятий района. Главная цель мероприятия – помочь молодежи сориентироваться в мире профессий и заключить договоры на целевую подготовку с гарантированным трудоустройством после окончания учебы.

Заместитель председателя райисполкома Артем Гришай подчеркнул, что целевая подготовка – это возможность для абитуриента поступить в учебное заведение без вступительных испытаний на сельскохозяйственные специальности, получить востребованную профессию и уже на этапе учебы знать, где предстоит работать.

О выдаче целевых направлений на подготовку специалистов сельскохозяйственного профиля рассказала главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Елена Короткевич.

– На данный момент выдача направлений на целевую подготовку находится в самом разгаре, прием документов проходит с 27 июня по 2 июля. Будущие абитуриенты могут выбрать одно из ведущих учебных заведений страны. Например, Витебская академия ветеринарной медицины готовит ветврачей, зоотехников, фармацевтов и санитарных врачей. Специалисты востребованы как в райветстанции, так и в сельхозорганизациях Будакошелевщины. Для выпускников 11-х классов рекомендуем рассмотреть Белорусскую сельскохозяйственную академию в Горках – флагман аграрного образования, выпускником которой является первый Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко. Академия предлагает широкий спектр специальностей: агрономия, зоотехния, механизация, землеустройство, экономика и др. Здесь обучаются около 7,5 тыс. студентов, практическая подготовка составляет до 70% учебного времени. Также целевые договоры можно заключить с Белорусским аграрным техническим университетом в Минске.

Представитель РУП «Белоруснефть-Особино» проинформировала о создании условий для закрепления квалифицированных кадров, отметив, что на предприятии остро востребованы ветеринарные врачи, зоотехники, трактористы-машинисты и электромонтеры. Остановилась Татьяна Леонидовна и на гарантиях для молодых специалистов. Так, при прибытии на работу каждый из них получает подъемные в размере месячной стипендии, а при переезде из другой местности – дополнительное пособие. В течение двух лет после окончания учебы производится ежемесячная доплата к зарплате в размере одной базовой ставки, а в последующие три года – уже полуторной. За каждым молодым специалистом закрепляется наставник на срок от 3-х месяцев до года, который помогает освоиться в профессии.

С кадровой ситуацией в здравоохранении ознакомила заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения ЦРБ Ольга Кутукина. Она пояснила, что целевые договоры на высшее медицинское образование оформляются через главное управление здравоохранения Гомельского облисполкома или крупные учреждения здравоохранения, а на среднее специальное образование направления выдает непосредственно Буда-Кошелевская ЦРБ. Прием документов в медуниверситеты на условиях целевой подготовки проходит с 27 июня по 2 июля, в медколледжи после 9 класса – до 3 августа, после 11-го – до 11 августа.

– Администрация больницы очень щепетильно относится к молодым специалистам: за каждым закрепляется наставник, а в первые полгода любые ошибки считаются обучающим периодом, никаких дисциплинарных взысканий не применяется, – подытожила Ольга Александровна.

О поступлении в аграрно-технический колледж рассказала заведующая отделением эксплуатации энергетического оборудования в сельском хозяйстве Светлана Прокопенко.

– В 2027 году нашему учебному заведению исполнится 115 лет, за это время подготовлено около 20 тыс. специалистов. В текущем году колледж набирает 90 человек для обучения на техника-механика после 9 класса, 23 из них – по целевому направлению. Выпускники получают удостоверение тракториста-машиниста и водительские права категорий B и C. Также колледж ведет набор техников-электриков: по 25 абитуриентов после 9 класса и 25 – после 11-го. Светлана Владимировна подчеркнула, что у них учатся не только юноши, но и девушки. Двери открыты для всех. Прием документов на сельскохозяйственные специальности проходит с 18 июля по 6 августа, на новую специальность техника-электрика после 9 класса – с 18 июля по 3 августа, после 11-го – с 18 июля по 11 августа.

В завершение встречи Артем Сергеевич обозначил, что подобные ярмарки целевой подготовки помогают выпускникам сделать осознанный выбор будущей профессии. Заключив целевой договор, молодые люди получают не только льготы при поступлении, но и уверенность в завтрашнем дне: их ждут достойная зарплата, жилье, наставничество и карьерные перспективы.

Елизавета Малая

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