В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты напомнили о ключевых требованиях по охране труда при организации работы студенческих отрядов и подготовили соответствующую памятку, сообщает БЕЛТА.

В ведомстве отметили, что направляющая организация обязана проводить обучение и инструктажи по охране труда, обеспечивать прохождение медицинского осмотра участниками студотрядов, а также контролировать заключение трудовых договоров, особенно с лицами младше 18 лет.

Принимающая организация, в свою очередь, должна обеспечить безопасные условия труда, в том числе исправность оборудования и наличие средств индивидуальной защиты. Также на нее возлагается обязанность по проведению вводного и первичного инструктажей, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда.

Кроме того, принимающая сторона должна соблюдать установленные нормы подъема и перемещения тяжестей вручную для несовершеннолетних и оформлять трудовые либо гражданско-правовые договоры. Для работников в возрасте от 14 до 18 лет гражданско-правовой договор заключается с согласия одного из родителей.

В Минтруда обратили внимание, что в 2025 году государственные инспекторы труда проверили 633 организации, в которых были задействованы студенческие отряды. По итогам мониторинга выявлено 381 нарушение. Среди наиболее распространенных нарушений — необеспечение работников средствами индивидуальной защиты и их неприменение, допуск к работе без обучения, инструктажа, стажировки и проверки знаний по охране труда, ошибки при оформлении трудовых договоров и журналов инструктажей, отсутствие контроля за соблюдением требований охраны труда, а также неудовлетворительная организация рабочих мест.

Для профилактики нарушений государственные инспекторы труда продолжат мониторинг организаций, в которых работают студенческие отряды.

Руководителям рекомендуют заранее проверять условия труда на объектах, обучать участников перед допуском к работе, контролировать использование средств индивидуальной защиты и соблюдать требования законодательства при трудоустройстве молодежи.