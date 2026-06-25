Спасатели ОСВОД посетили Октябрьскую и Широковскую школу, чтобы напомнить ребятам о правилах безопасного поведения на воде. Мероприятие началось с демонстрации спасательных средств, которая сразу привлекла внимание школьников. Они с интересом рассматривали круги, жилеты и другие приспособления, а также узнавали, как правильно ими пользоваться.

Ребятам не только рассказали о важности соблюдения правил безопасности на водоемах, но и поделились историями о спасенных жизнях. Гости также ответили на множество вопросов, которые задавали любознательные ребята, и дали полезные советы, которые могут пригодиться в любой ситуации.

Вот несколько конкретных советов по безопасности на воде, которые пригодятся детям:

Выбирай место! Купайся только на специально оборудованных пляжах, где дежурят спасатели.

До 14 лет нельзя находится на пляже и купаться без сопровождения взрослых. Ребятам настоятельно рекомендовали не плавать в одиночку, особенно если не уверены в своих силах. Лучше купаться с друзьями или взрослыми, которые смогут помочь в случае необходимости.

Купаться только в специально отведенных местах. В них контролируется качество воды и состояние дна. Это помогает избежать неприятных сюрпризов и сохранить здоровье.

Не заплывать за буйки или ограждения, установленные на водоеме. Это поможет избежать попадания в опасную зону и сохранить жизнь.

Не отплывать далеко от берега. Надувные матрасы и круги могут внезапно сдуться или потерять устойчивость, поэтому не стоит отплывать далеко от берега.

Не нырять в незнакомых местах. Это может быть опасно, так как можно удариться головой о грунт или другие предметы. Лучше всего нырять только в специально оборудованных местах.

Следить за температурой воды и воздуха. Спасатели напомнили, что не рекомендуется купаться в холодной воде и при сильном ветре. Это поможет избежать переохлаждения и сохранить здоровье.

Отдыхать, если чувствуете усталость. Лучше отдохнуть на берегу и восстановить силы.

Обращаться за помощью при судорогах. Если вы чувствуете судороги в воде, нужно постараться выплыть на берег и обратиться за помощью к взрослым. Это поможет избежать серьезных последствий.

Такие встречи помогают предотвратить несчастные случаи на воде и сохранить жизнь и здоровье людей. Школьники поблагодарили спасателей ОСВОД за интересные и полезные советы, и мы надеемся, что информация, полученная на уроке безопасности, поможет им провести летний отдых без происшествий.

Подготовила Татьяна Титоренко