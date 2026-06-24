Участие в нем примет и делегация Гомельской области под руководством председателя облисполкома Ивана Крупко.

Всего планируется участие более тысячи человек, которые в ходе тематических секций рассмотрят актуальные вопросы взаимодействия двух стран. Это вопросы промышленности, науки и медицины, агропромышленная кооперация и другие.

Россию представят делегации из более чем 70 регионов. Они также представят свои достижения на выставке-ярмарке в Минском международном выставочном центре BELEXPO.

XIII Форум регионов Беларуси и России состоится 25-26 июня. За годы проведения он приобрел статус традиционной диалоговой площадки для представителей органов власти и бизнес-сообществ. Организаторами форума выступают Совет Республики Беларуси и Совет Федерации России.

Актуальные новости о том, как будет проходить форум, появятся на «Гомельщине официально».

Гомельщина официально