Правительство утвердило новые правила для иностранных граждан и лиц без гражданства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Документ разработан во исполнение изменений в законодательстве, связанных с государственной дактилоскопической регистрацией.

Что меняется?

Обновлены «Правила пребывания». Документ действует в новой редакции.

Дактилоскопия для транзита. Раньше отпечатки пальцев сдавали не все. Теперь иностранцы, которые следуют через Беларусь транзитом, тоже обязаны пройти государственную дактилоскопическую регистрацию.

Иностранцы, которые временно пребывают или временно проживают в Беларуси, больше не смогут заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью.

Кроме того, отменяется возможность разово продавать товары на рынках и в других местах, определенных местными органами власти.

Постановление принято в рамках реализации Закона №130-З «Об изменении законов по вопросам государственной дактилоскопической регистрации», который был принят в феврале 2026 года.

Мінская праўда