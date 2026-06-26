В Беларуси с 1 июля подорожают некоторые марки сигарет. Обновленная информация о максимальных розничных ценах размещена на сайте Министерства по налогам и сборам, сообщает БЕЛТА.
На 10 копеек подорожают сигареты Kent, которые выпускает ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»: Kent Navy Blue, Kent Nano Silver, Kent Nano White, Kent Silver, Kent Switch, Kent Crystal Blue.
Также на 10 копеек станут дороже сигареты Kent (Kent Navy Blue, Kent Silver, Kent Nano Silver, Kent Nano White, Kent Switch, Kent Crystal Blue) производства ООО «Табак-инвест», восемь видов Kent от «Сентони ПРО»: Kent Navy Blue, Kent Silver, Kent Switch, Kent Crystal Blue, Kent Nano Silver, Kent Nano White, Kent Nano Feel, Kent Nano Aroma Red.
На 10 копеек станут дороже четыре вида сигарет Lucky Strike от ООО «Табак-инвест»: Lucky Strike Compact Blue, Lucky Strike Compact Bright, Lucky Strike Original, Lucky Strike Original Blue. И семь видов Lucky Strike от ООО «Сентони ПРО»: Lucky Strike Compact Blue, Lucky Strike Compact Bright, Lucky Strike Original, Lucky Strike Original Blue, Lucky Strike Aroma Red, Lucky Strike Aroma Brown, Lucky Strike Aroma Ruby.
На столько же подорожают и сигареты, которые выпускает ИООО «АЛИДИ-Вест»: 7 видов Dunhill (Dunhill Compact Blue, Dunhill Compact Aroma Red, Dunhill Compact Aroma Brown, Dunhill Compact Silver, Dunhill Compact Mix Gold, Dunhill Royal Black, Dunhill Mix Red); 11 видов Kent (Kent Navy Blue, Kent Silver, Kent Switch, Kent Crystal Blue, Kent Crystal Red, Kent Crystal Exotic, Kent Crystal Purple, Kent Nano Silver, Kent Nano White, Kent Nano Feel, Kent Nano Aroma Red); 7 видов Lucky Strike (Lucky Strike Compact Blue, Lucky Strike Compact Bright, Lucky Strike Original, Lucky Strike Original Blue, Lucky Strike Aroma Red, Lucky Strike Aroma Brown, Lucky Strike Aroma Ruby).
Также на 10 копеек подорожают марки сигарет от ООО «Этерна Прайм»: 11 видов Kent (Kent Navy Blue, Kent Silver, Kent Switch, Kent Crystal Blue, Kent Crystal Red, Kent Crystal Exotic, Kent Crystal Purple, Kent Nano Silver, Kent Nano White, Kent Nano Feel, Kent Nano Aroma Red); 8 видов Lucky Strike (Lucky Strike Compact Blue, Lucky Strike Compact Bright, Lucky Strike Original, Lucky Strike Original Blue, Lucky Strike Aroma Red, Lucky Strike Aroma Brown, Lucky Strike Aroma Ruby, Lucky Strike Azamat Mix Sunrise); 7 видов Dunhill (Dunhill Compact Blue, Dunhill Compact Silver, Dunhill Compact Aroma Red, Dunhill Compact Aroma Brown, Dunhill Compact Mix Gold, Dunhill Royal Black, Dunhill Mix Red).
На 10 копеек дорожают и сигареты, которые ввозит в страну «Беларусьторг»: 5 видов Dunhill (Dunhill Fine Cut Blue, Dunhill Fine Cut Gold, Dunhill Compact Blue, Dunhill Compact Aroma Red, Dunhill Compact Aroma Brown); 4 вида The King (The King Fusion Violet, The King Fusion Gold, The King Fusion Green, The King Fusion Ruby); 2 вида Kent (Kent Crystal Red, Kent Crystal Exotic); 2 вида Lucky Strike (Lucky Strike Aroma Red, Lucky Strike Aroma Brown).
На 20 копеек станут дороже три вида сигарет Corset, которые импортирует «Беларусьторг»: Corset Summer Scent, Corset Red Velvet, Corset Golden Touch.
На 30 копеек дорожают Lucky Strike Aroma Violet от ООО «Сентони ПРО», ИООО «АЛИДИ-Вест» и ООО «Этерна Прайм».
ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» начнет продавать сигареты NZ Charm Лит по 5 рублей за пачку, а ООО «Этерна Прайм» — Vogue La Cigarette Violette по 7,7 рубля за пачку.