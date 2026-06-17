В Беларуси возбуждено уголовное дело по факту удара БПЛА по автобусу с детьми из Гомельской области. Об этом журналистам рассказал председатель СК Константин Бычек, передает корреспондент БЕЛТА.
- Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по автобусу с детьми из Гомельской области
- Пострадавшим при атаке БПЛА на автобус с белорусскими детьми помощь оказывается в полном объеме — Минздрав РФ
«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Оно принято нами к производству. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации», — отметил Константин Бычек.
Он также добавил, что белорусские следователи выбыли в Россию для оказания содействия российским коллегам.-0-
Фото из Telegram-канала Врио Губернатора Брянской области Егора Ковальчука