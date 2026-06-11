Вступили в силу изменения, касающиеся абонентов сотовой связи. Теперь размер задолженности по лицевому счету будет ограничен пятью базовыми величинами, что на сегодняшний день составляет 225 рублей.

Нововведение предусмотрено постановлением правительства и направлено на дополнительную защиту пользователей мобильной связи от крупных незапланированных расходов.

Долг не сможет превысить установленный лимит

Согласно новым правилам, операторы сотовой связи не смогут допускать образование задолженности свыше пяти базовых величин.

При этом абоненты сохраняют возможность самостоятельно изменить установленный порог. Для этого необходимо обратиться к своему оператору и подать соответствующее заявление.

Лимит можно как увеличить, так и уменьшить в зависимости от личных потребностей.

Кого в первую очередь коснется нововведение

Наиболее актуальными изменения будут для абонентов, пользующихся международным роумингом.

Именно во время пребывания за границей нередко возникают ситуации, когда стоимость услуг связи оказывается значительно выше ожидаемой, а задолженность быстро растет.

Мінская праўда