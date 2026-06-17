«ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду», — написал Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

По его данным, ранены шесть человек, в том числе четверо детей. Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой.

По данным Минздрава РФ, госпитализированы 7 пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Брянской области, состояние одного ребенка тяжелое.