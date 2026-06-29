В Гомельской области продолжаются работы по устранению последствий стихии, сообщили в пресс-службе МЧС.
В Буда-Кошелевском районе спасатели совместно с работниками хозяйства разобрали завалы обрушившегося телятника в деревне Губичи и извлекли из-под конструкций 33 теленка. По предварительным данным, пострадавших нет.
Также спасатели занимаются распиловкой и уборкой упавших деревьев в Гомельском, Брагинском и Речицком районах.
Подразделения МЧС продолжают мониторинг оперативной обстановки.
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