В Гомельской области продолжаются работы по устранению последствий стихии, сообщили в пресс-службе МЧС.

В Буда-Кошелевском районе спасатели совместно с работниками хозяйства разобрали завалы обрушившегося телятника в деревне Губичи и извлекли из-под конструкций 33 теленка. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также спасатели занимаются распиловкой и уборкой упавших деревьев в Гомельском, Брагинском и Речицком районах.

Подразделения МЧС продолжают мониторинг оперативной обстановки.

Источник: https://gp.by

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