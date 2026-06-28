В Церковье Николаевского сельсовета прошел яркий и запоминающийся праздник — День деревни. Жители и уроженцы населенного пункта собрались вместе, чтобы отметить это событие в теплой и дружеской атмосфере.

Концертная программа стала настоящим украшением праздника. Артисты радовали зрителей яркими номерами, наполняя воздух веселой музыкой и задорными песнями. Каждый номер концертной программы приносил новые эмоции и впечатления, создавая неповторимую атмосферу радости и веселья.

Мероприятие стало настоящим праздником для всех, объединив людей и подарив им возможность насладиться творчеством, общением и положительными эмоциями.

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива участников