В рамках работы палаточного военно-патриотического лагеря с круглосуточным пребыванием «Школа мужества» гимназии райцентра впервые в районе проходят учебно-полевые сборы. Участие в них принимают порядка 60 десятиклассников со всей Будакошелевщины.

Главная цель сборов – закрепить знания по допризывной подготовке на практике. Ребята знакомятся с основами военного дела и получают первые навыки под руководством опытных специалистов. Юноши учатся действовать в наступательном бою, атаковать передний край обороны противника, выполнять упражнения по практической стрельбе. Особое внимание уделяется военно-медицинской подготовке и действиям в экстремальных ситуациях. Каждый день здесь обучают тому, без чего не обойтись будущему защитнику. Занятия проводят приглашенные специалисты и учителя допризывной подготовки из разных школ района.

Сегодня восьмой день смены. У ребят в расписании строевая подготовка, теоретические и практические занятия по преодолению полосы препятствий. Также в программе лагеря встречи с инспектором ИДН, просмотр и коллективное обсуждение фильмов о Великой Отечественной войне, спортивные соревнования: первенство по мини-футболу, волейболу, шашкам.

Двенадцать дней сборов пролетят быстро, но полученные навыки останутся надолго. Умение работать в команде, выдержка, ответственность – все это пригодится парням не только в армии, но и в обычной жизни.

Елизавета Малая

Фото автора