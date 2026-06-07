На какие аспекты в деятельности ЕАЭС обратил внимание Президент Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Люди будут оценивать нашу работу не по количеству договоров и нормативных актов. А исключительно по тому, есть ли от них реальная польза, оправдывает ли союз ожидания граждан и бизнеса.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета, 29 мая 2026 года.

О настоящем и будущем Евразийского экономического союза, его достижениях, перспективах и проблемах лидеры государств — членов ЕАЭС говорили на минувшей неделе в Астане на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении остановился на четырех конкретных аспектах, которые касались реализации стратегических документов союза, цифровизации и развития передовых технологий, промышленной кооперации, а также международного позиционирования ЕАЭС. Союз надо делать эффективным, в ближайшее время необходим решительный шаг в реализации основных идей, которые были намечены в рамках ЕАЭС, подчеркнул он. Вместе с экспертами обсуждаем, что сделано, а на что нужно обратить особое внимание.

Инструмент интеграции, устремленный в будущее

Для начала — о достижениях непосредственно Евразийского экономического союза. Александр Лукашенко подчеркивает: этот интеграционный проект, старт которому был дан 12 лет назад, сделал каждую из наших стран определенно сильнее, а базовыми целями союза были и остаются макроэкономическая стабильность и повышение качества жизни граждан. Показатели прошедшей пятилетки, обозначил белорусский лидер, свидетельствуют о том, что мы осознанно и последовательно движемся в этом направлении. ВВП государств-членов вырос на 16,6 процента, экспорт сферы услуг между странами союза — в 2,6 раза. Взаимная торговля товарами увеличилась до рекордных 95 миллиардов долларов (в 1,7 раза). При этом ее доля во внешнеторговом обороте союза повысилась с 15 до 20 процентов. Обратил Глава государства внимание и на позитивные цифры реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Однако затем, остановившись на ключевых аспектах, напомнил не только о том, что темпы работы по достижению целей договора о нашем союзе сбавлять нельзя, но и о том, что не нужно забывать о наведении порядка внутри ЕАЭС. И такое внимание к союзу неспроста. Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин анализирует:

— Беларусь всегда была локомотивом, движущей силой любых интеграционных сообществ. Было много разных предсказаний от наших «доброжелателей», что Евразийский экономический союз развалится, у него нет перспектив, происходит постепенный дрейф от России. Но в последнее время, например, сотрудничество между Россией и Казахстаном только усилилось. Очень хорошо помню, как еще в прошлом году говорили, что Казахстан дистанцируется от России, но мы видели рост товарооборота между этими двумя странами, они выходят на новые показатели. Взгляните на Кыргызстан — у него значительная часть населения работает в России. Кроме того, существует свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы в рамках этого пространства, что жизненно важно для этой страны.

На повестке дня был не просто обмен мнениями, что в нынешней ситуации само по себе важно, но и обсуждение инфраструктурных и логистических проектов, связанных с нефтью и газом, их перемещением по территории союза, а также совместное противостояние санкционному давлению. У нас есть такой союз, который позволяет нам эффективно отвечать на любые удары Запада. Европейцы в своей аналитике уделяют этому союзу большое внимание. Почему? Понимают, что ЕАЭС — эффективный инструмент интеграции, устремленной в будущее и ориентированной на новое поколение. Представители частного сектора заявляют, что для них очень важно существование этого свободного перемещения.

Служить интересам всего ЕАЭС

Говорили в Астане о цифровизации и развитии передовых технологий. Александр Лукашенко, в частности, обратил внимание, что Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению — развитию искусственного интеллекта. «Наша задача — сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова «ответственное использование» в заявлении союза являются ключевыми», — отметил Глава государства. Накануне заседания ВЕЭС, к слову, в Астане прошел форум «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект», где белорусский лидер в своем выступлении детально изложил белорусский подход к использованию ИИ. Эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко вопрос развития искусственного интеллекта рассматривает с геополитической точки зрения. Делает акцент: мир нынче перестал спорить исключительно о территориях, теперь главная стратегическая борьба разворачивается вокруг смыслов, сквозных технологий и контроля над ними. Отдельно затронул и тему кооперации.

— Странам союза уже сегодня необходимы ИИ-системы, направленные на автоматизацию реального сектора экономики, и здесь наш белорусский опыт тоже смог бы стать важным связующим элементом для всей интеграционной модели, — констатирует эксперт. — Например, пока Россия концентрирует масштабные финансовые ресурсы и разрабатывает базовые фундаментальные математические модели, а Казахстан развивает инфраструктурные ИТ-хабы, Беларусь уже реально решает актуальные задачи по внедрению цифрового кода в реальное производство.

Огромный потенциал Парка высоких технологий, сильная академическая школа БГУИР и мощности отечественных промышленных гигантов работают в тесной кооперации. Белорусские специалисты не занимаются созданием абстрактных алгоритмов, они успешно обучают искусственный интеллект управлять беспилотными карьерными самосвалами БЕЛАЗ, водить тракторы МТЗ по полям и оптимизировать сложные технологические процессы в энергетике и медицине. Такой подход олицетворяет собой исключительно гуманитарный характер использования технологий, где искусственный интеллект выступает надежным помощником человека, снижает издержки и повышает производительность труда, но не заменяет самого работника и не используется для тотального социального контроля. Тем самым Минск не просто видит траекторию развития будущего, но и предлагает маршруты движения вперед.

Однако программные решения и системы аутентификации не могут полноценно функционировать без независимой аппаратной базы. Отсутствие собственных передовых чипов с микроскопическими нанометрами и дефицит внутренних объемов рынка для быстрой окупаемости микроэлектроники остаются серьезными барьерами для ЕАЭС. И даже здесь белорусская промышленность удерживает значимые позиции. Например, наш холдинг «Планар» выпускает уникальное оптико-механическое оборудование, необходимое для работы российских полупроводниковых заводов в Зеленограде. Это хороший факт реального разделения труда и промышленной кооперации, где белорусские высокоточные станки и прикладной софт соединяются с российскими инвестициями и вычислительными мощностями для преодоления технологических барьеров.

Действовать сообща

О международном позиционировании ЕАЭС — отдельно. «В отличие от Запада, который вечно пытается кого-то изолировать, плодит санкции и рисует разделительные линии, мы понимаем, что производственный и ресурсный потенциал союза не может быть реализован в отрыве от мировой экономики», — отметил Александр Лукашенко. Политолог Петр Петровский в связи с этим обращает внимание на необходимость быть консолидированными:

— Самый главный фактор — это ответ Евразийского экономического союза на торгово-экономическую турбулентность во всем мире. На рынке удобрений в Европейском союзе наблюдается дефицит, цены выросли на 30 — 40 процентов, из-за чего недовольны фермеры и сельхозпроизводители. В почву не вносится нужное количество удобрений, поэтому она истощается.

Для нас важно, чтобы в Евразийском экономическом союзе таких проблем не было, чтобы мы сообща действовали на внешних рынках. Из-за этой турбулентности и попыток официального Вашингтона повлиять на Иран у ЕС возникают проблемы с выходом на незамерзающие порты Персидского залива, страдает логистика. Нельзя забывать и про санкции. Все это сегодня требует от нас более слаженной работы. ЕАЭС позволяет нам с нашими партнерами обходить некоторые препоны, и это нормально. Если мы можем так делать, то почему бы и нет? Все, что идет на благо наших стран и нашего союза, мы оцениваем положительно.

Диалог на равных

Главный редактор газеты «Авангард» Татьяна Титоренко:

– Евразийский экономический союз существует свыше 10 лет. Это достаточный срок, чтобы понять, что он состоялся. Но достаточный и для того, чтобы осознать: всегда есть куда стремиться. Главный итог прошедшего в Астане саммита в том, что лидеры стран-участниц говорят об этом открыто, без лишних дипломатических прикрас.

ЕАЭС часто сравнивают с Евросоюзом, но важно понимать: это принципиально разные структуры. ЕС, по сути, превратился в жесткую политическую надстройку, где за экономическими решениями нередко стоят выгодные отдельным странам установки. ЕАЭС же – это в первую очередь экономический прагматизм. У нас нет полностью унифицированных законов, зато есть гибкость и уважение к суверенитету. В отличие от Брюсселя, который заставляет годами подгонять законодательство под свои стандарты (вспомним Турцию, ждущую уже четверть века), наш союз предлагает более гибкий подход. Здесь не надо «ломать» свою страну ради членства. Мы просто ищем выгоду для всех. И выгода эта вполне конкретная. Расчеты в национальных валютах уже превышают 90 процентов, а взаимная торговля выросла в 1,7 раза. При этом ЕАЭС не пытается изолироваться. Напротив, мы строим мосты с Азией и Африкой, подписываем новые торговые соглашения.



Лучшая иллюстрация такого подхода – ситуация с Арменией. Вопрос непростой, но именно здесь видна разница философий. Белорусский лидер сказал прямо: выбор народа Армении мы уважаем, но руководство должно понимать, что они приобретают, а что теряют. Это позиция союза, который не держит партнеров силой и не угрожает санкциями за «неправильный» выбор. ЕАЭС хорош не запретами, а конкретной экономической выгодой: доступные энергоресурсы, свободное перемещение рабочей силы, отсутствие пошлин. И если партнер решает, что ему это больше не нужно, – это его право.

Отдельная тема форума – искусственный интеллект. Пока на Западе спорят о моральных дилеммах, ЕАЭС уже работает, но без лишнего азарта. История знает примеры, когда полезные открытия начинали работать против людей, поэтому искусственный интеллект должен быть мирным и ответственным. Для Беларуси это реальные проекты: беспилотные БелАЗы в карьерах, системы умного земледелия на полях. Применение ИИ – исключительно практическое. Он поможет вырастить богатый урожай, собрать его, управлять техникой, экономить силы. Наверное, в этом и есть главный смысл: технологии для людей, а не вместо них.

Именно такие партнерские отношения нам всем и нужны. Заявления и протоколы – это хорошо, но результат оценивается не по их количеству. А по тому, работает ли белорусский трактор на полях Казахстана, ездят ли российские автомобили по дорогам Кыргызстана и чувствуют ли люди реальную пользу от сотрудничества.