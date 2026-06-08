Встреча президентов Беларуси и Ганы Александра Лукашенко и Джона Драмани Махамы проходит в Минске во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.



Переговорам лидеров двух стран предшествует торжественная церемония официальной встречи, предусмотренная протоколом для официальных визитов на высшем уровне.

На переговорах Александр Лукашенко и Джон Драмани Махама прежде всего обсудят проекты в сфере торгово-экономического сотрудничества, а именно — комплексной механизации сельского хозяйства Ганы, укрепления ее продовольственной безопасности. Лидеры стран также рассмотрят перспективы взаимодействия в гуманитарной сфере по таким приоритетным направлениям, как образование и медицина.

По итогам переговоров ожидается подписание международных документов, которые расширят и укрепят двустороннюю договорно-правовую базу в различных сферах.

Это первый визит на высшем уровне в истории двусторонних отношений. Развитие сотрудничества с Ганой осуществляется в рамках поставленной Президентом Беларуси комплексной задачи по налаживанию взаимовыгодных контактов с перспективными партнерами на Африканском континенте.