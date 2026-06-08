- Лукашенко рассчитывает найти в Гане серьезную точку опоры на западе Африки
- Лукашенко предлагает Гане создавать в Беларуси предприятия, в том числе по переработке какао-бобов
На переговорах Александр Лукашенко и Джон Драмани Махама прежде всего обсудят проекты в сфере торгово-экономического сотрудничества, а именно — комплексной механизации сельского хозяйства Ганы, укрепления ее продовольственной безопасности. Лидеры стран также рассмотрят перспективы взаимодействия в гуманитарной сфере по таким приоритетным направлениям, как образование и медицина.
По итогам переговоров ожидается подписание международных документов, которые расширят и укрепят двустороннюю договорно-правовую базу в различных сферах.
Это первый визит на высшем уровне в истории двусторонних отношений. Развитие сотрудничества с Ганой осуществляется в рамках поставленной Президентом Беларуси комплексной задачи по налаживанию взаимовыгодных контактов с перспективными партнерами на Африканском континенте.