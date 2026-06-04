Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июня подписал указ №180 «О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ предусматривает освобождение от уплаты утилизационного сбора в 2026 году ввозимых в Беларусь новых (не более 3 лет с даты выпуска) грузовых автомобилей экологического класса 5 и выше, прицепов и полуприцепов.

Указ направлен на создание дополнительных условий для обновления белорусскими автоперевозчиками парка транспортных средств, конкурентоспособных на международном рынке. Предлагаемые преференции позволят увеличить экспорт транспортных услуг и будут способствовать развитию экспортно ориентированного сегмента экономики страны.