Возбуждено 31 уголовное дело по фактам преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. В результате преступных действий мошенников граждане лишились более 200 тысяч белорусских рублей.



Анализ показывает, что чаще от киберпреступлений страдают женщины в возрасте 18-40 лет. Наиболее подвержены преступным посягательствам лица со средним специальным образованием, трудоустроенные по рабочим специальностям.

Правоохранители напоминают, что цифровая грамотность – ответственность каждого. Чтобы не стать жертвой мошенников в интернете, не стоит переходить по подозрительным ссылкам, оставлять реквизиты банковских карт на сайтах, не вызывающих доверия, фотографировать и пересылать фото банковских карт и паспорта через соцсети и мессенджеры, даже близким людям.

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